我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

復活節尋彩蛋、面部彩繪… 市警72分局警民同樂

記者胡聲橋／紐約報導
孩子們在日落公園的復活節活動上畫臉。(記者胡聲橋／攝影)
孩子們在日落公園的復活節活動上畫臉。(記者胡聲橋／攝影)

復活節即將到來，市警72分局10日在布碌崙(布魯克林)日落公園為各族族裔民眾舉行了豐富多彩的復活節慶祝活動，小朋友們的最愛是傳統項目尋彩蛋。

日落公園自疫情以來的首場復活節尋彩蛋活動，10日上午熱鬧迴歸，眾多華人和其他族裔的民眾帶著孩子高高興興地參加這次活動。市警72分局長卡斯特羅(DI Ernesto Castro)一聲「開始」，孩子們馬上以百米衝刺的速度衝進布滿彩蛋的草坪，不到幾分鐘幾千個彩蛋已被小朋友們撿得精光。

主辦方還安排了袋鼠跳、繪彩蛋、面部彩繪和其他幾種戶外體育活動。為了給節日活動增添樂趣，72分局把騎馬巡邏的騎警、帶警犬巡邏的警察帶到公園內供大家拍照；警方還把遊戲車開到了日落公園，向民眾介紹各種安全知識。周日的天氣有些寒冷，主辦方在現場為大家提供免費熱巧克力。

市警72分局在日落公園舉辦復活節慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)
市警72分局在日落公園舉辦復活節慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)

卡斯特羅希望通過這次活動加強警民關係，讓警局和社區能更加密切互動。72分局警員威克斯(Weekes)說，該局希望通過復活節這樣的活動，讓社區各族裔的民眾重新團結起來；疫情以來，居民們相互隔絕已經有太長時間，孩子也不像以前能痛痛快快地玩了；讓日落公園一帶的孩子聚到一起，讓大人和子女一起愉快地參與復活節活動，最能團結民眾。

華康會協助72分局舉辦這次復活節活動，在活動現場分發氣球，還為居民辦理選民登記；會長陳麗娜說，參與民眾很踴躍，看到孩子們玩得開心，她也很高興。

一個西語裔家庭在日落公園的復活節活動上，開心地繪彩蛋。(記者胡聲橋／攝影)
一個西語裔家庭在日落公園的復活節活動上，開心地繪彩蛋。(記者胡聲橋／攝影)

復活節 日落公園 疫情

上一則

州眾議員 推動為無證移民提供健保

下一則

美國繁榮華埠總會足球班畢業 舞獅班獻藝

延伸閱讀

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
連結英歐的多佛港大堵塞 2000台卡車大排長龍32公里

連結英歐的多佛港大堵塞 2000台卡車大排長龍32公里
日落公園參與式預算關注校園 華人籲積極投票

日落公園參與式預算關注校園 華人籲積極投票
日落公園公寓著火 華人鄰居報警

日落公園公寓著火 華人鄰居報警
日落公園市議員阿維萊斯就職 華社同歡

日落公園市議員阿維萊斯就職 華社同歡

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？