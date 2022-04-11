復活節尋彩蛋、面部彩繪… 市警72分局警民同樂

孩子們在日落公園的復活節活動上畫臉。(記者胡聲橋／攝影)

復活節 即將到來，市警72分局10日在布碌崙(布魯克林)日落公園 為各族族裔民眾舉行了豐富多彩的復活節慶祝活動，小朋友們的最愛是傳統項目尋彩蛋。

日落公園自疫情 以來的首場復活節尋彩蛋活動，10日上午熱鬧迴歸，眾多華人和其他族裔的民眾帶著孩子高高興興地參加這次活動。市警72分局長卡斯特羅(DI Ernesto Castro)一聲「開始」，孩子們馬上以百米衝刺的速度衝進布滿彩蛋的草坪，不到幾分鐘幾千個彩蛋已被小朋友們撿得精光。

主辦方還安排了袋鼠跳、繪彩蛋、面部彩繪和其他幾種戶外體育活動。為了給節日活動增添樂趣，72分局把騎馬巡邏的騎警、帶警犬巡邏的警察帶到公園內供大家拍照；警方還把遊戲車開到了日落公園，向民眾介紹各種安全知識。周日的天氣有些寒冷，主辦方在現場為大家提供免費熱巧克力。 市警72分局在日落公園舉辦復活節慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)

卡斯特羅希望通過這次活動加強警民關係，讓警局和社區能更加密切互動。72分局警員威克斯(Weekes)說，該局希望通過復活節這樣的活動，讓社區各族裔的民眾重新團結起來；疫情以來，居民們相互隔絕已經有太長時間，孩子也不像以前能痛痛快快地玩了；讓日落公園一帶的孩子聚到一起，讓大人和子女一起愉快地參與復活節活動，最能團結民眾。

華康會協助72分局舉辦這次復活節活動，在活動現場分發氣球，還為居民辦理選民登記；會長陳麗娜說，參與民眾很踴躍，看到孩子們玩得開心，她也很高興。