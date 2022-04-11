美國繁榮華埠總會足球班畢業 舞獅班獻藝

美國繁榮華埠總會舞獅班學員為足球班同學和嘉賓作精彩表演。(記者胡聲橋/攝影)

美國繁榮華埠 總會主辦的最近一期布碌崙(布魯克林) 「少年室內足球 訓練班」10日完滿結束；該會的舞獅班人才不斷湧現，技藝日漸精湛。州眾議員白彼得(Peter Abbate)到場讚揚和感謝總會繼承和發揚中華傳統文化，幫助孩子們強身健體。

為幫助華人 社區的孩子度過漫長的冬季，也為了培養孩子的體育特長，美國繁榮華埠總會開辦了「少年室內足球訓練班」；最近的足球班今年1月開始，4月結束，10日是這個班最後一個訓練日，也是結業典禮，有80名4至15歲的足球班孩子參加。

繁榮華埠總會會長田士銳說，他很高興看到這麼多孩子不僅精神飽滿地度過了漫長的冬季，而且還有不少孩子開始對足球產生了濃厚的興趣。

舞獅班的孩子為足球班孩子順利「畢業」進行精彩表演；舞獅班總教頭容培聲介紹，這個舞獅班常年保持20人左右，年齡大致在10至14歲之間，有男孩也有女孩，都是課餘時間來學習舞獅。

美國繁榮華埠總會舞獅班總教頭正在耐心為小學員糾正動作。(記者胡聲橋/攝影)

容培聲說，學舞獅的基本功大約需要上課30小時再加上平時的練習，但真要學好，學員需要至少一年；學舞獅不光學技藝，還要練體能，要學敲鑼打鼓，還要了解中國文化；因此對於ABC(美國出生的華人)來說，這是一個有助於熟悉中國文化的過程。

白彼得和州參議員參選人曲怡文參加了少年足球班結業典禮，並觀看了舞獅班的表演；白彼得向繁榮華埠總會工作人員、教練和志願者頒發了獎狀。