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法拉盛健身房推房地產經紀防衛課

記者鄭怡嫣╱紐約報導
美國房地產經紀人安全防衛課法拉盛開辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國房地產經紀人安全防衛課法拉盛開辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

仇亞犯罪激增的當下，位於皇后區法拉盛的洋子健身全明星(Ocean All-Star)以及美國亞裔房地產協會(AREAA)，近日合作推出美國房地產經紀人安全防衛課高級班課程，幫助社區民眾以及房地產銷售人員更好地進行自我保護；現場，市議員黃敏儀也為兩家機構頒發了社區貢獻獎證書。

黃敏儀表示，房產經紀需要在各處與客戶展示房屋單位，女性經紀人及社區女性在感到不安全時，需有自我保護的手段，自己競選之時也曾為民眾開展自我防衛課程，支持協會及社區小商家們重視民眾的個人安全。

洋子健身全明星創始人、紐約州健身小姐冠軍付婷勻(Helen Fu)表示，紐約當前治安狀況不佳，暴力事件時有發生，針對亞裔的仇恨犯罪層出不窮，自衛不是一件簡單的事情，除了警覺性之外，還要有好的心理建設、反復訓練的技巧，最重要是看到情況不妙時會及時逃走，需要經驗、膽識、戰術、體能等綜合因素，此次與亞裔房地產協會合作開展課程，旨在幫助社區民眾以及房地產銷售人員學習保護人身安全及個人財產。

法拉盛市議員黃敏儀、前議員顧雅明、市警督察吳銘恆、美國亞裔房地產協會房產經紀、洋子健身全明星部分會員以及社區學員等近百人參加了本次課程。

房地產 健身 亞裔

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