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美東華人學術聯誼會 紀念財經專家曾令寧教授

記者張心╱紐約報導
美東華人學術聯誼會前會長張彰華主持追思會，展示了曾經和曾令寧一同共事的點滴紀錄。(記者張心╱攝影)
美東華人學術聯誼會前會長張彰華主持追思會，展示了曾經和曾令寧一同共事的點滴紀錄。(記者張心╱攝影)

美東華人學術聯誼會攜手Phi Tau Phi及美華環境保護協會(ACEPA)，9日在皇后區法拉盛舉辦第22屆財經講座，會上也紀念講座創始人財經專家曾令寧教授，緬懷其生前對該聯誼會、華人社區和眾多學生所給予的無私付出。

美東華人學術聯誼會董事長林豐堡表示，曾令寧生前對社區活動非常熱心，每年都會舉辦財經座談，積極為社區提供最新的財經及報稅資訊，「我始終不敢相信他已經去世了，希望他在天上安息，他生前為人處事的點點滴滴，將永遠藏留在我們的記憶中。」

美東華人學術聯誼會前會長張彰華主持紀念活動，展示曾經和曾令寧一同共事的點滴紀錄，「曾教授為人敦厚善良低調，又最不喜歡麻煩別人。2020年3月1日，我們才一同歡喜參加了社區活動，沒想到4月1日就驟然離世，我痛失好友，心緒難平。」

張彰華回憶，曾令寧之前常因心臟問題住院，兩年前3月中旬再次住院後，自己每日與他通電話，「後來電話裡曾教授的聲音越來越弱」，每每回憶都備感心痛。

前高雄大學校長王學亮也從台灣趕來參加此次追悼活動，表示曾令寧生前每次回台灣，無論多忙都會抽出時間到高雄大學演講，為台灣學子普及最新的金融知識，「從金融危機到金融科技再到人工智慧，他每次帶來的講座主題都不一樣，專注地培養英才，我們校方真的很感激。」

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、美東華人學術聯誼會前董事長鄭向元、紐約州財政廳代表袁先德、美國紐約金融學會會長黃崑山等也參加了紀念會。

曾令寧於1947年出生，2020年4月1日因肺炎去世。畢業於台灣國立政治大學國際貿易系、紐約州立大學經濟學博士班的曾令寧，曾任職於紐約州財政廳、台灣中央銀行，並長年在聖若望大學、紐約市立大學皇后學院教授經濟及財經課程，業餘時間也擔任美東華人學術聯誼會董事長、美華環境保護協會會長、大紐約區僑界急難救助協會秘書長等職務。

美東華人學術聯誼會董事長林豐堡緬懷曾令寧。(記者張心╱攝影)
美東華人學術聯誼會董事長林豐堡緬懷曾令寧。(記者張心╱攝影)

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