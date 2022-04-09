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男子凌晨於班森賀華社遇劫 遭勒脖、玻璃瓶砸頭

記者顏潔恩／紐約報導
劫匪拿起玻璃瓶砸向受害者。(市警提供)
劫匪拿起玻璃瓶砸向受害者。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起街頭暴力搶劫案，一名男子凌晨低頭看手機走在街上，突遭兩名男子從身後襲擊，狠揍了一頓後還用玻璃瓶砸頭，搶走貴重財物；轄管當地的市警目前公布監控錄像及嫌犯通緝圖，呼籲知情民眾提供線索。

警方指出，該案發生於本月4日凌晨4時左右，在班森賀的15大道交67街處；監控錄像披露，當時28歲的受害者低頭看手機，緩慢地行走在街上，不料身後兩名男子早已盯上，一人趁其不備快速走上前雙手勒住受害者的頸項。

無法呼吸的受害者瞬間往後倒地，劫匪對他一陣拳打腳踢，隨後其中一人從身上取出一個玻璃瓶砸他頭部；趁受害者無力反擊，兩人才搜索他身上的口袋，最終搶走裝有100元現金的錢包以及手機，但兩匪得逞後沒有直接離開，而是將受害者拖到車道旁繼續揍一頓後往14大道方向逃逸。

目擊者發現後報警，轄管當地的市警62分局警員到場調查，受害者則送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)治療，傷勢無大礙；警方不久後從附近商店截取監控錄像，這起案件的過程都被清楚地錄下來，呼籲知情民眾提供線索。

據警方提供的通緝圖，兩嫌的膚色偏淺，可能是亞裔或西語裔成年男子；第一人犯案時身穿黑白色外套、迷彩褲、戴著紅色帽子，另一人則身型較大，身穿寫著「Just Do It」的白色連帽衛衣、黑色外套以及淺色牛仔褲、黑髮。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯正通緝該兩名涉嫌暴力搶劫的男子。(市警提供)
嫌犯正通緝該兩名涉嫌暴力搶劫的男子。(市警提供)
其中一名劫匪從身後撲向受害者，用手勒住他的頸項。(市警提供)
其中一名劫匪從身後撲向受害者，用手勒住他的頸項。(市警提供)

手機 通緝 亞裔

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