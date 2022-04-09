中美友好協會系列活動 紀念飛虎隊抗日80年

中美友好協會紐約華府兩地辦展覽及晚宴活動，紀念飛虎隊抗日80年。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國中美友好協會日前宣布，將於華盛頓及紐約兩地舉辦系列慶祝活動，紀念飛虎隊抗日援華80周年，也維護中美兩國的世代友好關係。

主辦方表示，9日(周六)在華府，中美友好協會將於航天博物館 舉辦中美高層晚宴，屆時中國駐美特命大使秦剛 及其夫人、美國前宇航局局長博爾登(Charles F. Bolden, Jr.)、第19任空軍參謀長四星上將史瓦茲(Norton Schwartz)，美國政界高層眾議員 、現103歲的飛虎隊飛行員莫耶(Harry Moyer)、飛行員羅伯特.摩根(Robert Morgan)等嘉賓，將出席宴會並致詞。

14日(周四)以及15日(周五)在紐約，協會也將於14日在曼哈頓的無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air & Space Museum)舉行列隊、展示、午宴、演出等活動；15日則繼續展覽活動，屆時協會將與美國航空遺產基金會舉辦簽約儀式，中國駐紐約總領事館將派代表致詞，美國前宇航局局長博爾登以及103歲飛虎隊飛行員的莫耶等人也將出席。

80年前，美國飛虎隊以犧牲1659位機組人員，失去500架飛機的代價，共擊落敵機2600架，擊沉或重創223萬噸敵商船、44艘軍艦、1300艘100噸以下的內河船隻，擊斃日軍官兵6萬6700名，並經由「駝峰航線」 為中國運送73萬6374噸物資，以支援中國人民抗戰。