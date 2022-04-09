法拉盛華商會「幸福媽媽」即日起報名

華商會第11屆「幸福媽媽」活動開始報名。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)日前宣布，第11屆「幸福媽媽」活動將於5月8日(周日)母親節 當日，於法拉盛新木蘭大酒店登場，活動免費；即日起開放報名，歡迎符合條件的家庭踴躍參加。

為弘揚中華傳統孝道，法拉盛華人(工商)促進會每年都會在母親節當天舉辦「幸福媽媽」活動，讓三代同堂的母親攜兒孫歡聚一堂，接受來自各級民選官員和民意代表的褒獎。

華商會首席顧問杜彼得以及理事長王耀明表示，為傳承和弘揚中華傳統文化，華商會每年都會舉辦「幸福媽媽」活動，屆時，各級民選官員將向每位幸福媽媽簽發有自己親筆簽名的表揚狀，而且他們還會出席或派代表出席，頒發褒獎，每位幸福媽媽還將獲得刊有他們全家福照片的精美畫冊作為留念。

主辦方表示，「幸福媽媽」活動免費對符合條件的家庭開放申請，活動上也有文藝演出，是陪伴每位媽媽度過一個難忘母親節的良機。

報名即日起開放，提供一張三代同堂的全家福照片即可報名，今年的名額為30人，先報名先得，額滿即止，有興趣的家庭，可在周一至周五早10時至晚5時間，前往緬街40-48號302室法拉盛華商會提供照片並填寫報名表，或致電(718)353-2320查詢，活動時間為5月8日中午12點。活動地點為39大道136-17號二樓新木蘭大酒店。