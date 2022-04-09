大紐約區僑界急難救助協會 4月16日年會暨理事長會長交接

大紐約區僑界急難救助協會將於16日晚舉行理事長會長交接典禮。(記者張心／攝影)

大紐約區僑界急難救助協會(Great New York Taiwanese Emergency Assistance Association-GNYTEAA)8日舉行新聞發布會，宣布將於16日(周六)晚6時，於皇后區法拉盛 喜來登酒店舉行「第三屆年會暨理事長會長交接典禮」，歡迎各界僑胞到場見證、共襄盛舉。

前任理事長王金智、前任會長林慧綺，將於宴會當晚交棒於新任理事長郭至隆、新任會長王寶銘。

王寶銘表示，自己很榮幸接任會長，繼續為海外僑胞進行服務，「協會的任務是提供緊急協助，服務對象包括台灣移民、學生、及因各種原因來美訪問者們。」

之後，王寶銘向與會人士更新了近期僑界關心的事項，透露日前在法拉盛KTV不幸身亡的女子家屬，已經與協會上級單位聯繫，正在準備赴美處理家屬後事，「幾天前我們也為不幸感染新冠肺炎，獨居中往生的杜先哲先生的骨灰送行，讓其在台灣的家人能感受到紐約的關愛。未來我們會繼續為海外僑胞提供支持。」

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，大紐約區僑界急難救助協會是負責解決海外僑胞的大小事，自己非常感恩協會在前任理事長和會長的指導之下，幫了僑胞們非常多的忙，「協會在關懷學生時，會真的變成他們的朋友去關心他們，我真的很感激協會為在地僑胞所做的一切。」

協會表示，「第三屆年會暨理事長會長交接典禮」歡迎各界人士參加，沒有強制防疫措施，但建議配戴口罩 並施打疫苗；晚會票價為80元，有意者可聯繫(646)226-3892。