我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

大紐約區僑界急難救助協會 4月16日年會暨理事長會長交接

記者張心／紐約報導
大紐約區僑界急難救助協會將於16日晚舉行理事長會長交接典禮。(記者張心／攝影)
大紐約區僑界急難救助協會將於16日晚舉行理事長會長交接典禮。(記者張心／攝影)

大紐約區僑界急難救助協會(Great New York Taiwanese Emergency Assistance Association-GNYTEAA)8日舉行新聞發布會，宣布將於16日(周六)晚6時，於皇后區法拉盛喜來登酒店舉行「第三屆年會暨理事長會長交接典禮」，歡迎各界僑胞到場見證、共襄盛舉。

前任理事長王金智、前任會長林慧綺，將於宴會當晚交棒於新任理事長郭至隆、新任會長王寶銘。

王寶銘表示，自己很榮幸接任會長，繼續為海外僑胞進行服務，「協會的任務是提供緊急協助，服務對象包括台灣移民、學生、及因各種原因來美訪問者們。」

之後，王寶銘向與會人士更新了近期僑界關心的事項，透露日前在法拉盛KTV不幸身亡的女子家屬，已經與協會上級單位聯繫，正在準備赴美處理家屬後事，「幾天前我們也為不幸感染新冠肺炎，獨居中往生的杜先哲先生的骨灰送行，讓其在台灣的家人能感受到紐約的關愛。未來我們會繼續為海外僑胞提供支持。」

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，大紐約區僑界急難救助協會是負責解決海外僑胞的大小事，自己非常感恩協會在前任理事長和會長的指導之下，幫了僑胞們非常多的忙，「協會在關懷學生時，會真的變成他們的朋友去關心他們，我真的很感激協會為在地僑胞所做的一切。」

協會表示，「第三屆年會暨理事長會長交接典禮」歡迎各界人士參加，沒有強制防疫措施，但建議配戴口罩並施打疫苗；晚會票價為80元，有意者可聯繫(646)226-3892。

法拉盛 口罩 皇后區

上一則

佳欣旅遊推出 10 天遊輪 暢遊地中海、愛琴海

下一則

法拉盛華商會「幸福媽媽」即日起報名

延伸閱讀

紐約客談／反招生歧視 遭拒收亞裔學生應發聲

紐約客談／反招生歧視 遭拒收亞裔學生應發聲
美東華人學術聯誼會 9日財經講座紀念曾令寧

美東華人學術聯誼會 9日財經講座紀念曾令寧
華裔女警官出任公共房屋巡邏局長 轄區包括法拉盛

華裔女警官出任公共房屋巡邏局長 轄區包括法拉盛
僑委會慶90歲 9日法拉盛辦音樂會

僑委會慶90歲 9日法拉盛辦音樂會
法拉盛卡拉OK夜店命案 亞裔女身亡

法拉盛卡拉OK夜店命案 亞裔女身亡

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束