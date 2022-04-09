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悼念社會活動家懷汀 法拉盛路段重新命名

記者張心／紐約報導
法拉盛已故社會活動家懷汀，獲民代悼念表彰。(取自懷汀悼念網站)
法拉盛已故社會活動家懷汀，獲民代悼念表彰。(取自懷汀悼念網站)

皇后區民選官員和社區領袖於8日宣布，將法拉盛羅賓遜街(Robinson Street)夾荷利大道(Holly Ave.)路段，以當地社會活動家及居民懷汀(Sarah Whiting)的名字命名，緬懷這位非裔女性對法拉盛社區的傑出貢獻。

法拉盛市議員黃敏儀表示，從創建Holly公民協會(Holly Civic Association)，到建立法拉盛民主俱樂部(Flushing Democratic Club)，再到PS24公校創辦課後學習項目，懷汀在當地社區各種委員會、理事會從事的無私志願服務工作，彰顯了這位女性領袖對社區的熱愛和付出，「懷汀的精神遺產將繼續影響法拉盛居民的生活，直到未來也會產生深遠的影響。」

懷汀於1916年12月20日生於北卡羅來納州(North Carolina)，幼時遷居紐約，之後作為非裔女性領袖代表，始終致力於在法拉盛社區推動民主、教育發展。2017年7月13日逝世後，其女兒卡羅·懷汀(Carol Whiting)繼續延續母親的遺志前行，「她的家族對『懷汀之願』（Sarah Whiting Way）的堅持和貢獻讓人動容，以懷汀名字命名法拉盛道路是屬於她當之無愧的榮譽。」黃敏儀表示。

法拉盛已故社會活動家懷汀，獲民代悼念表彰。(取自懷汀悼念網站)
法拉盛已故社會活動家懷汀，獲民代悼念表彰。(取自懷汀悼念網站)

法拉盛 非裔 北卡羅來納州

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