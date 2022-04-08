紐約國際藝術博覽會 華人藝術家羅海芳展示唐卡藝術

羅海芳以左側的唐卡藝術和右側的現代水彩，映射淨土和人間的萬千百態。（記者張心／攝影）

首次參展紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)的華裔 藝術家羅海芳，是全場唯一展示西藏唐卡藝術的創作者，而同這項莊嚴傳統文化一牆之隔的，則是羅海芳紀錄疫情 期間人類灰暗心態的現代水彩，兩種作品的「碰撞」折射出淨土和人間的百態，反映著疫前和疫後的社會割裂。

出生於中國內蒙古、大學修讀美術的羅海芳，2015年機緣巧合到了西藏拉薩，對歷史悠久的唐卡藝術產生了興趣，繼而也幸運地師從了勉唐派傳承人丹巴繞旦，開始了長達五年的唐卡藝術學習，「其實那之前我已經有了穩定的工作，但對於藝術工作者來說，能在拉薩學習喜馬拉雅文化的機會很難得，我便義無反顧地在當地住下了。」

五年的學習對於唐卡藝術來說只是起步，紐約國際藝術博覽會中展出的便有羅海芳的畢業作品，「這幅四臂觀音唐卡我整整畫了一年，唐卡的創作過程通常都是以年為單位，那其中的金是真的要用黃金磨成粉畫上去，是一項極度精緻、考究又充滿信仰的藝術。」

2019年下半年，滿懷憧憬來到紐約繼續追求藝術夢想的羅海芳，遭到了新冠疫情帶來的「滑鐵盧」，「都是待在家中的時光，人的心態和思想會發生很大變化，所以我開始用水彩紀錄那個階段人們的狀態，主要是灰藍色調，想表達封城 期間內心的灰暗和迷茫。」然而等待終於迎來曙光，2020年就應該要參展紐約國際藝術博覽會的羅海芳，今年終於如願以償，「未來我仍會繼續在紐約實現我的藝術理想。」