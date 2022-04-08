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華裔建築師林瓔 打造新華人博物館 比舊館大五倍

記者顏潔恩／紐約報導
MOCA新總部內部設計。(MOCA提供)
MOCA新總部內部設計。(MOCA提供)

位於曼哈頓華埠的美國華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)日前宣布，美籍華裔建築設計師林瓔(Maya Lin)再次出手，與世界頂級博物館設計公司Ralph Appelbaum將攜手合作，為該博物館帶來全新設計，取代舊館；預計在2025年開放，新館將放大華裔在美國長期受到忽略的歷史，並提供最先進、現代化的公眾聚會空間。

新館仍將在華埠中央街(Centre St.)215號的MOCA現址，比舊館面積擴大至少五倍，從原有的1萬2000平方呎擴大至6萬8000平方呎，共有九層樓；新館設有研究、家譜中心、劇院、教室、烹飪演示廚房、展覽空間、食堂以及戶外聚會空間，為民眾在進行研究、教育、探索以及創造等方面發展用途，預計2025年建成開幕。

美籍華裔建築設計師林瓔再次出手，設計MOCA新總部。(MOCA提供)
美籍華裔建築設計師林瓔再次出手，設計MOCA新總部。(MOCA提供)

「在全美反華浪潮及令人擔憂的美中關係下，或許沒有比現在更重要的時刻，讓MOCA成為關鍵的教育中心，展示華人在美長期受到忽略的歷史」；館長姚南薰表示，美國對亞裔與太平洋島裔(AAPI)的歧視和種族主義歷史可追溯到第一批來自亞洲的移民；希望新館作為一個平台，造訪者能與華人的在美歷史建立起聯繫，彌補從前缺失的元素。

「這對我個人而言是帶有激情的項目」，林瓔提到作為華裔移民的後代，一生中都在面臨針對亞裔的歧視和敵意；她表示長久以來都被MOCA及其重要的使命所吸引，能夠參與MOCA新總部的設計令她很動容，「這將成為一個受到歡迎，且能教育和激勵來自世界各地遊客的場所。」

新總部室外建築設計藍圖。(MOCA提供)
新總部室外建築設計藍圖。(MOCA提供)

MOCA舊館就出自林瓔的手筆；她設計新館的建築靈感源自於中國古老的傳統智利遊戲七巧板(tangram)、以及中國山水畫，前者是一個簡單卻又複雜的謎題，她巧妙地利用拼圖之間的關係定義展覽館、教室以及活動室之間的內部體量；而山水畫中的石柱也成為建築的堅固主題，出現在二層樓內的演講廳和禮堂內。

新館邀請全美以及國際旅客造訪，它也將成為華埠及當地藝術家展示作品的平台，鼓勵多代華人分享經驗、創造新的藝術作品。

MOCA新總部內的演藝廳。(MOCA提供)
MOCA新總部內的演藝廳。(MOCA提供)

MOCA新總部室外建築設計藍圖。(MOCA提供)
MOCA新總部室外建築設計藍圖。(MOCA提供)

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