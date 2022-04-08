我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

紐約客談／反招生歧視 遭拒收亞裔學生應發聲

紐約客談

「學生公平入學」組織(SFFA)提控哈佛大學招生歧視亞裔案件多年未有定奪，今年最高法院預計將舉行辯論，或將為該案畫上句點；該組織卯足全力，連日來在紐約市華人社區露面，希望在新一輪遭哈佛入學被拒的亞裔學生能出來發聲，為不只是哈佛、而是所有常春藤名校樹立正確平等、不基於族裔的招生標準。

該組織創立之初，僅有30名成員和一名自認遭招生歧視的亞裔學生，如今不少名校爆出類似醜聞，該組織也累積至2000多名成員，以及更大批學生的加入；SFFA主席布盧姆(Edward Blum)表示，最近一次的錄取通知書公布後，至少有五名亞裔學生主動聯繫，說明自2014年首次在麻州地方法院對哈佛提告後，其歧視問題未有改善。

有關組織在7日走訪皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道大舉宣傳，兩區不乏在特殊高中(SHSAT)就讀的華裔及亞裔學生，呼籲今年入學被拒的學生加入組織積極發聲；布盧姆說，他們手上握有充足證據，指出哈佛招生存在歧視性，但有了學生的證詞，將是贏得訴訟的關鍵。

自打官司以來，哈佛不得以披露四年內數十萬入學申請者的資料，發現在同樣的SAT、GPA成績、活躍的課外活動等條件下，非洲裔學生錄取率高達95%、西語裔77%、白人36%，而亞裔僅有25%為最低；由平均值看出其中的貓膩，是這起訴訟案的有力據點。

華人在教育上要求的平等，從來不是優先待遇，而是允許所有人都在同一線上憑藉實力去爭取；雖訴訟案針對哈佛大學，但若提控者贏得訴訟，也必定會給所有的常春藤名校帶來警示，殺雞儆猴。

紐約客談，每周二至周六見報。

亞裔 招生 歧視

上一則

美東華人學術聯誼會 9日財經講座紀念曾令寧

下一則

華裔一家三口作品入展ArtExpo 12歲女兒圖文集全球販售

延伸閱讀

哈佛招生歧視亞裔案 估10月辯論明春宣判

哈佛招生歧視亞裔案 估10月辯論明春宣判
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
紐約客談／新政府力不從心 民眾失望

紐約客談／新政府力不從心 民眾失望
紐約客談／治安再不改善 更多小孩會送命

紐約客談／治安再不改善 更多小孩會送命
紐約客談／勿以惡小而不抓

紐約客談／勿以惡小而不抓

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動