紐約客談／反招生歧視 遭拒收亞裔學生應發聲

「學生公平入學」組織(SFFA)提控哈佛大學招生歧視亞裔 案件多年未有定奪，今年最高法院預計將舉行辯論，或將為該案畫上句點；該組織卯足全力，連日來在紐約市華人社區露面，希望在新一輪遭哈佛入學被拒的亞裔學生能出來發聲，為不只是哈佛、而是所有常春藤名校樹立正確平等、不基於族裔的招生標準。

該組織創立之初，僅有30名成員和一名自認遭招生歧視的亞裔學生，如今不少名校爆出類似醜聞，該組織也累積至2000多名成員，以及更大批學生的加入；SFFA主席布盧姆(Edward Blum)表示，最近一次的錄取通知書公布後，至少有五名亞裔學生主動聯繫，說明自2014年首次在麻州地方法院對哈佛提告後，其歧視問題未有改善。

有關組織在7日走訪皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道大舉宣傳，兩區不乏在特殊高中(SHSAT)就讀的華裔及亞裔學生，呼籲今年入學被拒的學生加入組織積極發聲；布盧姆說，他們手上握有充足證據，指出哈佛招生存在歧視性，但有了學生的證詞，將是贏得訴訟的關鍵。

自打官司以來，哈佛不得以披露四年內數十萬入學申請者的資料，發現在同樣的SAT、GPA成績、活躍的課外活動等條件下，非洲裔學生錄取率高達95%、西語裔77%、白人36%，而亞裔僅有25%為最低；由平均值看出其中的貓膩，是這起訴訟案的有力據點。

華人在教育上要求的平等，從來不是優先待遇，而是允許所有人都在同一線上憑藉實力去爭取；雖訴訟案針對哈佛大學，但若提控者贏得訴訟，也必定會給所有的常春藤名校帶來警示，殺雞儆猴。

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