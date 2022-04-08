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曲怡文提交逾5400連署 盼成布碌崙首位亞裔民選議員

記者胡聲橋／紐約報導
第27州參議員選區民主黨參選人曲怡文提交5400多連署簽名。(曲怡文競選團隊提供)
第27州參議員選區民主黨參選人曲怡文提交5400多連署簽名。(曲怡文競選團隊提供)

第27州參議員選區民主黨參選人曲怡文7日宣布，她已收集並向選舉局提交了5402個連署簽名，是所需簽名的五倍；她在黨內初選沒有對手，正努力成為布碌崙第一位亞裔民選議員。

曲怡文自宣布參選以來，到選區各個角落與民眾見面，介紹自己，同時也收集連署簽名；她與州眾議員羅伯特-卡羅爾(Robert Carroll)一道，在溫莎台(Windsor Terrace)的漢密爾頓堡地鐵站、班森賀的聯合進步民主黨俱樂部(United Progressive Democratic Club)和戴克高地(Dyker Heights)的星條旗民主黨俱樂部(Stars and Stripes)宣傳政綱；她也與選區內的社區人士密切合作，挨家挨戶拜訪公園、街道、協會、當地商戶、洗衣店、超市和地鐵站，以獲得支持和簽名。

「感謝幾十名志願者和我一道走街串戶，支持我，我們才能從第27選區的各個角落收集到超過5400個簽名」，曲怡文說。

曲怡文是台灣移民。她從紐約市立大學布碌崙學院社會學系畢業後成為記者，離開新聞界後加入了州眾議員白彼得(Peter Abbate)的選區辦公室；她有多年服務社區的經驗，擔任過社區委員會、學區、警民理事會成員，之後又成為白彼得的幕僚長。

新畫出的第27州參議員選區包括日落公園、8大道、戴克高地、班森賀、格雷夫森德(Gravesend)，北面還包括南坡(South Slope)、溫莎台(Windsor Terrace)、肯辛頓(Kensington)等地；該選區亞裔人口占比近50%，被認為是布碌崙最有可能選出亞裔議員的選區，許多社區人士希望推選出一名更熟悉當地社區需求和文化的亞裔代表。

了解更多曲怡文的競選活動，可至網站：https://iwenchu.com/

亞裔 地鐵站 布碌崙

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