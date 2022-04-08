維權組織：班森賀亞裔聚居 應有專屬市議員選區

亞太裔之聲協調員歐陽蕭安(前排左一)日前參加市政廳前的集會，爭取亞太裔在市議員選區中更集中。(歐陽蕭安提供)

維權組織「亞太裔投票與組織公民加大參與」(APA VOICE，亞太裔之聲)日前提出，布碌崙 (布魯克林)，尤其是班森賀(Bensonhurst)應該畫出亞太裔更集中、甚至是亞太裔占多數的市議員選區，從而使亞太裔公平享有政治資源。該組織將於23日在班森賀與布碌崙華人 聯合會共同舉辦里民大會，動員亞裔 社區積極發聲。

近20年來，布碌崙亞太裔人口飛速增加了43%，已達到42萬；但迄今還沒選出一位亞太裔市議員或州議員。亞太裔之聲由22個亞太裔維權團體組成，協調員歐陽蕭安說，現在的選區畫分對亞太裔說非常不公平，他們聚體在8大道、班森賀和羊頭灣三地，但在市議會選區畫分中，班森賀卻被一分為四，亞太裔人口都不超過25%，這對亞太裔選民非常不利。

歐陽蕭安認為，隨著市議員選區重畫的啟動，他們正通過相關渠道薦言，希望通過重畫選區，增加班森賀選區亞太裔人口的比例，爭取至少有兩個選區的亞太裔人口能達到40%左右，甚至更多。

今年初，紐約州通過了州議員選區重畫地圖，其中布碌崙州參議員第27選區包括華裔聚居的8大道、戴克高地和班森賀等，選區內的亞裔選民近50%，使該區選出一名亞裔州參議員的可能性大增。

歐陽蕭安說，這都不是別人拱手相送的，而是各維權團體和亞裔民眾努力的結果；她希望在市議員選區重畫的過程中，亞裔能再次積極發聲，竭誠努力，取得相似、甚至更好的結果。

她介紹，選區重畫委員會將在6月7日提出第一份選區重畫草稿；之後委員會將舉辦多次公聽會，8月7日向市議會提出首份選區重畫地圖，之後還將有多次公聽會，聽取公眾的意見後再修改地圖；12月7日，該委員會將向市議會提交最終的市議員選區重畫地圖。

歐陽蕭安特別提到，將於23日(周六)下午1時至3時，在班森賀布碌崙華人聯合會舉辦里民大會，聽取華人的意見，希望大家積極參與。