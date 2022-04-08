日落公園參與式預算關注校園 華人籲積極投票

轄區包括日落公園的第38選區市議員阿維萊斯在參與式預算中推出六個教育相關項目。(記者顏潔恩/攝影)

2022年參與式預算 (Participatory Budgeting)已展開，轄區包括布碌崙(布魯克林)日落公園的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)是該區為數不多參與的市議員之一，推出六個教育相關項目；當地華人 組織也趁著投票 期間，呼籲居民積極投選，自主控制經費給社區帶來良好的發展。

阿維萊斯代表的市議會第38選區，今年參與式預算共有六個項目進入投票環節，包括為公立310小學The School for Future Leaders增添音響設備，預算為25萬元、為公立94小學The Henry Longfellow School建造音樂室，預算為35萬元、班森賀公立96小學引進新科技，預算為20萬元、為公立71小學帶來技術升級，預算為35萬元、為公立69小學Vincent D. Grippo School增加新的飲水設備，預算為8萬8000元、以及為公立15小學的Patrick F. Daly增添新科技，預算為20萬元。

參與式預算允許選區內民眾每年通過投票來最終決定對當地哪些項目進行投資，今年的投票截止日期為10日(周日)，最終投選項目將在本月17日(周日)公布；選區內11歲以上的民眾就有權投票，與移民身分無關，可瀏覽participate.nyc.gov/processes/pb參與投票。

日落公園華人親子互助會會長黃妮可表示，儘管參與式預算2日已展開，但宣傳不到位，很多華人民眾並不知情；但項目攸關社區的教育系統，仍需加強宣傳呼籲民眾參與；在福建老人互助會會長盧彪的帶領下，本周以來與多名成員在社區同名的日落公園、以及8大道周邊展開投票活動，義工們拿著表格向路人解釋投選參與式預算的重要性，接下來預計也將持續做社區訪問。

盧彪提到，每次外出都會籌集超過200份投票，感嘆若社區沒人帶動，這次華人的投票數量恐怕會大大減少；在不斷上漲的仇恨亞裔情緒下，選區的華人更是應該提升政治參與度，並主動把控社區的發展。