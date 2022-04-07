紐約客談／新政府力不從心 民眾失望

一個渴求超級英雄的社會一定是最糟糕的存在，這句話便是對當前的紐約最貼切而殘忍的寫照。仔細觀看上周所有紐約媒體的頭條不難發現，大寫加粗的「英雄」標題紛紛送給路易披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)的兩位店主，上一次這樣的景象出現可能還是「蜘蛛俠：英雄歸來」(Spider-Man: Homecoming)廣為展映之時。

反諷在有問題的時代總是尤其容易找到主體，好比普通人輕而易舉地成為了英雄，奪走了本身配槍的公職人員和有判罪職權的司法人士的「風頭」。然而可悲在於普通人並未企圖站在聚光燈下，只是形勢所迫不得已成為了教科書式的教材，因為若沒有這樣的「典範人物」存在，大眾對於當前的紐約社會便更加失去了信心和希望。

但本應該負責為民眾輸送「強心劑」的新政府，卻在接手「爛攤子」的頭三個月顯得筋疲力盡又力不從心。疫情 、經濟、治安、教育⋯⋯所有的領域似乎在延續舊政府的方針下並未大動作改革，而潛藏已久的各項問題卻在換年之際「噴薄而出」，尤其是犯罪率之高以令人髮指的速度急速攀升，使「公共安全」成為了新市長強調次數和動手力度最大的改革項目。

然而即使是關注焦點、財政預算、精英配備最集聚的領域，公共安全也並未獲得與投入成正比的改善。每個地鐵站 是多了幾名專注低頭玩手機的警員，但車廂內的偷盜搶殺還是應接不暇地每日上演。遊民 清掃行動做了幾次樣子，但上下班高峰還是能在優質住宅區的地鐵內看到打包熟睡的遊民。長此以往，或許這顆帝國的明珠之城，真的如同「新晉英雄」路易所說，「紐約不再是原來的紐約了，它失去了曾經原有的力量。」

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