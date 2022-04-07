騙取50位客戶180萬元 亞裔律師判坐牢並要還錢

崔永翰被判刑；圖為皇后區刑事法院。(本報檔案照)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)6日宣布，已被吊銷律師執照的崔永翰(Yohan Choi, 音譯)，因竊取50名客戶逾180萬元的人身傷害賠償款，被判刑一年半至四年半，崔永翰已簽署28份判決書，將償還騙取客人的180多萬元。

根據法庭文件，報住在皇后區貝賽(Bayside)23大道的47歲崔永翰，曾在法拉盛北方大道(Northern Blvd)經營一家律師事務所，他在1月認下二級重竊(Grand Larceny)，並在庭上簽署28份判決書，6日則被法官瓜里諾(Eugene Guarino)判服刑一年半到四年半，償還騙取客人的180多萬元。

凱茲6日表示，從2015年8月到2020年8月期間，崔永翰在大通銀行(Chase Bank)、Capital One銀行與匯豐銀行(HSBC)存入數十筆匯款，經調查，這些匯款均屬於其客人的賠償款。

凱茲還說，在2016年11月，崔永翰代表一名當事人獲得了5萬2500元的人身傷害保險 賠償，其中受害人最終可得到3萬5000元的賠償，但受害者稱，她從未收到任何賠款；另一名受害人也稱，在2018年5月，崔永翰代表她獲得7萬5000元的賠款，扣除律師費與其他費用後，她可獲得5萬250元，但她也未收到分文賠款；還有一名男性受害人稱，他曾在2020年5月委託崔永翰索取4萬5000元人身傷害的賠款，這名男子也沒有收到任何賠款；第三名受害人則表示，在2020年5月，崔永翰代表他獲得了4萬5000元的人身傷害保險賠償，扣除律師費與其他費用後，她可獲得3萬150元，5月12日崔永翰的帳號收到4萬5000元賠款，三天以後帳號中的餘額僅剩423元，但受害人未收到分文賠償。

根據檢控書，在過去六年中，崔永翰以相同的竊取手段至少作案50次，客戶從1000到5萬的賠款都被他據為己有，保險公司的支票 直接被他套現，共從客人身上騙取180多萬元；此外，崔永翰的律師執照早在2017年11月就被吊銷。

凱茲還說表示，作為前律師，崔永翰曾作出維護法律的宣誓，180多萬元應原該賠償給已經收到傷害的受害者們，然而他卻在實踐過程中利慾熏心，罔顧客戶的委託。