犯罪數據好轉但民眾感覺治安變差 警：準確報案很重要

中華公所與市警五分局6日召開月度警民會議，曼哈頓地區檢察官辦公室也到場向民眾推廣報案及舉報的重要性。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中華公所與華埠 轄區市警五分局6日召開月度警民會議，局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，轄區犯罪率像是搶劫、重罪攻擊(felony assault)和重竊(Grand Larceny)案數據雖有小幅上升，但整體治安仍是往好的方向發展；其中許多搶劫案發生在地鐵站 內，五分局也與市警捷運局(NYPD Transit Bureau)密切合作，未來將有更多警察 在地鐵站內、車廂巡邏。

張保羅說，過去一個月及一周內發生的搶劫案數字小幅增加，其中很多都發生在地鐵站及移動的車廂內，近日也有不少相關報案，五分局已經和轄區鄰近的市警捷運第二和第四分局合作，將會派出更多警力，在地鐵站、車廂內巡邏，以保護乘客安全。

另外重竊案與去年同期相比也有出現小幅增加，不過張保羅說，由於去年受到疫情影響，較少人走在街上，手機、現金、珠寶遭歹徒偷走的情形較少發生，疫情和緩後路上行人增多，財物失竊的情形也有增加，不過實際上整體狀況仍有好轉。

張保羅表示，由於華埠社區對於報警和避免成為受害者等方面觀念有提升，且與五分局合作密切，對警察的執法起到正面作用，在過去三年見到相當成效，他也鼓勵民眾若有碰到問題就應馬上報案，繼續維持社區治安。

社區關心的仇恨犯罪，張保羅說，以華埠的亞裔人口比例和其他社區相比，社區發生的仇恨亞裔犯罪數字相對低；有民眾質疑犯罪數據往正面發展，但實際上民眾卻感到治安變差；不過他說，「準確報案」(accurate reporting)很重要，「有時候收到民眾報案，如果無法立案或調查，這些案件就無法反映在個別犯罪的數字上。」

當天除了市警五分局，曼哈頓地區檢察官辦公室也有官員到現場，包括反虐待長者小組、仇恨犯罪小組、移民事務小組、反家庭暴力小組，以及地檢辦公室小商業聯盟小組等部門，向民眾推廣報案及舉報的重要性。

該辦公室官員表示，若民眾遇到任何情況，除了報警之外，也可以打電話到地區檢察官辦公室熱線(212)335-9007舉報，該熱線提供多種語言，包括中文國語(普通話)、廣東話及福州話。

市警總局6日也公布了3月的犯罪數據，但全市總體犯罪率比去年同期增加了30%，主要是因為汽車盜竊案上升，槍擊、搶劫和入室盜竊案也有所增加；謀殺案比去年同期有所減少；地鐵內的犯罪有所減少，但與交通相關的犯罪有所增加。