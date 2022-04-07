僑委會慶90歲 9日法拉盛辦音樂會
中華民國僑務委員會及跨樂音樂協會6日宣布，為慶祝僑委會成立並服務海外各地僑胞90年，僑委會將舉辦「光輝九十 僑見未來」90周年慶系列活動，其中由跨樂音樂協會統籌規畫的「跨樂音樂協會周年音樂會暨僑委會90周年慶祝活動」將打頭陣暖場，訂於9日(周六)晚6時在法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)開演。
紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，僑委會從成立伊始，不斷地調整、創新並積極結合僑界力量服務各地的僑胞，和僑界夥伴結下了深厚的友誼，希望值90周年慶能與海內外僑界同歡慶祝，也展現台灣的多元文化。
跨樂音樂協會董事長黃百齡、財務長李慶威、藝術顧問施德嫻表示，音樂會嘉賓包括知名小提琴家Samuel Rhodes、鋼琴家David Witten、前任美國紐約大都會歌劇院第一小提琴與紐約長島南岸交響樂團指揮辛明峰、以及許多中青年代的亞裔樂手，5月17日跨樂還應市長亞當斯邀請將於官邸進行演出，致力把亞裔聲音也帶到主流，架起一座跨越東西方界線文化傳統的橋梁，也希望能繼續為有藝術音樂才華的亞裔提供更好的表演平台。
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