僑委會慶90歲 9日法拉盛辦音樂會

僑務委員會及跨樂音樂協會，6日宣布舉辦90周年慶系列活動及音樂會。(記者鄭怡嫣／攝影)

中華民國 僑務委員會及跨樂音樂協會6日宣布，為慶祝僑委會成立並服務海外各地僑胞90年，僑委會將舉辦「光輝九十 僑見未來」90周年慶系列活動，其中由跨樂音樂協會統籌規畫的「跨樂音樂協會周年音樂會暨僑委會90周年慶祝活動」將打頭陣暖場，訂於9日(周六)晚6時在法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)開演。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，僑委會從成立伊始，不斷地調整、創新並積極結合僑界力量服務各地的僑胞，和僑界夥伴結下了深厚的友誼，希望值90周年慶能與海內外僑界同歡慶祝，也展現台灣的多元文化。

跨樂音樂協會董事長黃百齡、財務長李慶威、藝術顧問施德嫻表示，音樂會嘉賓包括知名小提琴家Samuel Rhodes、鋼琴家David Witten、前任美國紐約大都會歌劇院第一小提琴與紐約長島 南岸交響樂團指揮辛明峰、以及許多中青年代的亞裔 樂手，5月17日跨樂還應市長亞當斯邀請將於官邸進行演出，致力把亞裔聲音也帶到主流，架起一座跨越東西方界線文化傳統的橋梁，也希望能繼續為有藝術音樂才華的亞裔提供更好的表演平台。