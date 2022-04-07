我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

僑委會慶90歲 9日法拉盛辦音樂會

記者鄭怡嫣／紐約報導
僑務委員會及跨樂音樂協會，6日宣布舉辦90周年慶系列活動及音樂會。(記者鄭怡嫣／攝影)
僑務委員會及跨樂音樂協會，6日宣布舉辦90周年慶系列活動及音樂會。(記者鄭怡嫣／攝影)

中華民國僑務委員會及跨樂音樂協會6日宣布，為慶祝僑委會成立並服務海外各地僑胞90年，僑委會將舉辦「光輝九十 僑見未來」90周年慶系列活動，其中由跨樂音樂協會統籌規畫的「跨樂音樂協會周年音樂會暨僑委會90周年慶祝活動」將打頭陣暖場，訂於9日(周六)晚6時在法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)開演。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，僑委會從成立伊始，不斷地調整、創新並積極結合僑界力量服務各地的僑胞，和僑界夥伴結下了深厚的友誼，希望值90周年慶能與海內外僑界同歡慶祝，也展現台灣的多元文化。

跨樂音樂協會董事長黃百齡、財務長李慶威、藝術顧問施德嫻表示，音樂會嘉賓包括知名小提琴家Samuel Rhodes、鋼琴家David Witten、前任美國紐約大都會歌劇院第一小提琴與紐約長島南岸交響樂團指揮辛明峰、以及許多中青年代的亞裔樂手，5月17日跨樂還應市長亞當斯邀請將於官邸進行演出，致力把亞裔聲音也帶到主流，架起一座跨越東西方界線文化傳統的橋梁，也希望能繼續為有藝術音樂才華的亞裔提供更好的表演平台。

亞裔 中華民國 長島

上一則

騙取50位客戶180萬元 亞裔律師判坐牢並要還錢

下一則

李琳達擬百日訪35校 提升26學區品質

延伸閱讀

記者杜先哲染疫病故 骨灰放紐約殯儀館2年 終魂歸台灣

記者杜先哲染疫病故 骨灰放紐約殯儀館2年 終魂歸台灣
優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃
法拉盛卡拉OK夜店命案 亞裔女身亡

法拉盛卡拉OK夜店命案 亞裔女身亡
法拉盛超堵 交通局長步步驚心…黃敏儀促縮短公車道時間

法拉盛超堵 交通局長步步驚心…黃敏儀促縮短公車道時間
法拉盛遊民所定名玉蘭花園 只收帶孩子家庭

法拉盛遊民所定名玉蘭花園 只收帶孩子家庭

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕