海華文教基金會執行長、僑教中心主任 訪世報

紐約華僑文教中心主任陳永豐(右)、海華文教基金會執行長李欣龍(中)拜會世界日報，世界日報紐約社社長張宗智(左)出席會面。（記者張心／攝影）

海華文教基金會執行長李欣龍、紐約華僑文教中心主任陳永豐6日拜訪世界日報 ，就加強台灣與美國的民間合作，培養在美僑胞對台灣的認同和歸屬感，向美國社區大眾傳播台灣文化等進行討論。

紐約華僑文教中心主任陳永豐(右)、海華文教基金會執行長李欣龍(左)拜會世界日報，世界日報紐約社社長張宗智(中)出席會面。（記者張心／攝影）

世界日報紐約社社長張宗智表示，民間交流有非常重大的意義，世界日報在過去近50年中發展為北美最有影響力的華人 刊物，對海外僑胞連結中華文化有難以替代的屬性，「我們也始終致力於發掘和報導華人新一代的成就，設立了華人教育 基金會鼓勵僑胞學生努力奮進，未來我們也希望看到更多僑胞青年和台灣本土的交流。」

李欣龍表示，海華文教基金會近年來努力加強同僑界青年的聯繫，致力於推展國際文化交流與志願服務工作，協助政府辦理華語文及僑生教育推廣等事項，「美國和台灣的民間交流還有待加強。」

「海華文教基金會期待在文化、藝術等軟實力面向，將台灣的節目、新聞和故事帶到全世界。」李欣龍表示，除了TaiwanPlus(台灣+)這個英語影音新聞和節目的平台，還將從台美文化差異入手，拍攝一分鐘短視頻，向在美僑胞介紹台灣文化，吸引海外年輕人了解台灣。