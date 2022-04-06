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遺孀人工受精生女 殉職華警劉文健 女兒首到墓園祭拜

記者顏潔恩／紐約報導
劉安兒首次到墓園拜祭父親劉文健。(陳佩霞提供)
劉安兒首次到墓園拜祭父親劉文健。(陳佩霞提供)

5日是清明節。華裔警探劉文健及其搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)於八年前執勤時遇害，劉文健四歲的女兒劉安兒首次到墓園祭拜父親；劉文健的遺孀陳佩霞5日表示，為了這天的到來，給女兒做了不少心理準備，當日一開始劉安兒表情仍顯得有些緊張，但適應後很快就給父親上香、燒紙錢，還給爸爸做了自我介紹。

陳佩霞、劉安兒、劉文健父母劉偉棠、李秀燕及其他親戚，上月23日提前到劉文健位於Cypress Hills的長眠地掃墓；在大人的帶領下，劉安兒祭拜父親、獻上鮮花，還帶上其生前愛吃的瓜果，陪他聊聊天。

陳佩霞說，家裡有個專門悼念丈夫的紀念房，房內也為劉安兒設置了一處遊玩的角落，所以每日會到房內為爸爸上香，並且看著照片與他互動及說話，「(對祭拜)一點都不陌生」；為準備劉安兒首次到墓園，陳佩霞事先幾次開車路過墓地都會向女兒指出，當日抵達劉文健的墓園，陳佩霞對她說，「我們到了爸爸睡覺的地方」。

一開始女兒的表情還是很緊張，所幸很多親戚朋友都在現場與她互動，慢慢也就適應環境，還告訴劉文健自己的名字、年齡；對陳佩霞而言，這是一次「有喜有悲」的經歷，劉安兒對父親的所有一切都很清楚，但也始終對這個人沒有實際的印象，因此陳佩霞無時無刻都會讓女兒意識到，儘管父親不在身邊，但對女兒的愛永遠不缺席。

陳佩霞表示，掃墓時內心對劉文健說的話，無非也就是保佑女兒平平安安、他的父母身體一直健康；「劉文健是獨子，所以跟他爸媽的關係很密切」，相信這些也是他的心願。

2014年12月20日下午2時47分，時年32歲的劉文健與拉莫斯在布碌崙Myrtle大道交Tompkins大道的政府樓前執勤時，遭槍手行刑式開槍擊中頭部殉職；劉文健是家中獨子，遇害時新婚不到三個月，搶救他的醫生經家人同意存取了他的精子，遺孀陳佩霞選擇採用人工受精，於2017年7月為他產下一女。

劉安兒為父親劉文健上香。(陳佩霞提供)
劉安兒為父親劉文健上香。(陳佩霞提供)
劉文健的親人朋友到墓園祭拜他。(陳佩霞提供)
劉文健的親人朋友到墓園祭拜他。(陳佩霞提供)

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