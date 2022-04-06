紐約客談／治安再不改善 更多小孩會送命

2022年剛迎接4月，紐約市 已爆發不少涉及孩童受傷的槍擊 案、暴力案件，這些孩子自然不曾與犯罪分子結過仇，全憑在錯誤時間出現在錯誤地點，遭到誤傷甚至喪命；暫且不說無辜成年人受到傷害，社會都要厲聲譴責暴力者，不管故意與否，當孩子的人身安全遭到威脅時，更引發人們的震怒。

布碌崙(布魯克林)布朗斯維爾上個月在托兒所外爆發一起街頭槍擊案，戰火在三名孩童出入的現場突然引爆，造成其中的三歲女童肩膀被子彈射傷；上周爆發的另起槍擊案中，一名八歲女童、12歲男童、20歲少女坐在車內無辜遭到襲擊，男童以及該名少女都嚴重射傷住院，男童傷重不治。

這些只是紐約市今年來槍擊案的冰山一角，在未曝光之處，潛伏著各式各樣的威脅；無庸置疑，每當牽扯到小孩的利益時，社會發出的責備聲更為強烈，會想方設法喚起公眾的同理心，有幼童的家長也最容易代入自己的心情。

儘管槍手是誤傷小孩，市警總警司科里(Kenneth Corey)在槍擊案後把關注放在孩童身上，「在槍手可能射傷其他小孩以前落網」，要求公眾協助；「我們要採取行動拯救紐約市，因為孩童的安全需要保障。」市長亞當斯 最擅用「道具」來營造感傷氛圍，他舉起遇害男童的一雙鞋要社區攜手停止槍械暴力，聲情並茂地向公眾訴說著受害者的故事，激發公眾的保護欲，「受害者的母親，需要你們的幫忙。」

改善紐約市治安是許多紐約客的共同目標，通過小孩發出請願，是不錯的做法；俗語說「不管黑貓白貓，能抓住老鼠就是好貓」，市府發揮說話的藝術，若能達成目的自然是好。

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