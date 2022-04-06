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日落公園公寓著火 華人鄰居報警

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙火警，消防員砸破窗戶到二樓救火。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙火警，消防員砸破窗戶到二樓救火。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園7大道一棟兩層公寓5日上午發生火災，濃煙從二樓傳出，因消防員及時趕到現場，火勢沒有蔓延至其他房屋；消息指出，該棟樓由一對白人夫婦所有，火災發生時兩人外出，由華人鄰居發現並報警，目前引發火源的具體原因未明。

火警發生於5日上午11時10分左右，地點在日落公園44街740號的一間公寓內；居住在對街的華人住戶表示，該棟房由一對年邁的白人夫婦所擁有，火災發生時兩人不在家，隔壁的華人鄰居嗅到不尋常的煙味，立即報警，消防車很快便抵達。

市消防局共派出至少四輛消防車、超過30名消防員到現場撲救；目擊者說，雖未見猛烈的大火，但濃煙不停從二樓傳來，空氣中也有濃烈的燒焦味，數街以外都能聞到；消防員使用雲梯砸破二樓所有的窗戶，不久後火勢終於取得控制，他們也到隔壁華人鄰居家裡再三檢查，確定未遭波及。

火災引起許多華人民眾的圍觀，華女蕭小姐指出，消防員救火時該對白人夫婦從外頭趕回來，看著房子被摧毀兩人表情震驚不已；白髮蒼蒼的兩人站了一陣子後，走到對街鄰居家的階梯前坐下來歇息，其中丈夫看起來遭遇不小打擊，一直抱頭歎息，令周邊的民眾都替他們感到難過。

市消防局表示，並沒有住戶受傷，目前還未知引發火災的原因，也不知道災戶何時能重返家園，還需進一步調查。

布碌崙火警，消防員砸破窗戶到二樓救火。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙火警，消防員砸破窗戶到二樓救火。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙日落公園7大道一棟兩層公寓5日上午發生火災。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙日落公園7大道一棟兩層公寓5日上午發生火災。(記者顏潔恩/攝影)

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