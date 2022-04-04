長島蘇福克郡街頭驚現海豹 警方解救 已獲收容照顧
長島蘇福克郡南安普頓鎮(Southampton Town)居民3日清晨在居民區街頭發現了一頭走失的海豹；在警察的幫助下，這頭海豹暫時被「關押」，獲得收容照顧。
警方稱，周日清晨，南安普頓鎮警方接到911報警電話，民眾說在24號公路外一家酒水店(Thrifty Beverage Center)的停車場，發現了一隻活的海豹。
警察趕到後，這隻離開海水的海豹一開始還不願意接受警方的幫助，拚命逃跑，海豹穿過湖泊大街(Lake Avenue)，向西南方向逃去。海豹蹣跚這穿過人行道，進入多車道馬路和附近的交通圓環。
經過一番周折，警員終於「拘捕」了這隻海豹；經鑒定，這是一隻幼年港海豹(Harbor Seal)。
現在，這隻海豹暫時由「河頭基金會」(Riverhead Foundation)負責照料；在經過評估之後，該機構將公布如何處理這隻幼年海豹。
河頭基金會有一個海洋哺乳動物和海龜救助項目，專門負責救助海豹、海龜、鯨和海豚，幫助它們康復，然後將它們放歸大海。
河頭基金會也是紐約州唯一一家授權救助海洋哺乳動物和海龜的機構。
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