長島蘇福克郡街頭驚現海豹 警方解救 已獲收容照顧

蘇福克郡民眾3日在大街上發現一隻幼年海豹。(南安普頓鎮警方提供)

長島 蘇福克郡南安普頓鎮(Southampton Town)居民3日清晨在居民區街頭發現了一頭走失的海豹；在警察 的幫助下，這頭海豹暫時被「關押」，獲得收容照顧。

警方稱，周日清晨，南安普頓鎮警方接到911報警電話，民眾說在24號公路外一家酒水店(Thrifty Beverage Center)的停車場，發現了一隻活的海豹。

警察趕到後，這隻離開海水的海豹一開始還不願意接受警方的幫助，拚命逃跑，海豹穿過湖泊大街(Lake Avenue)，向西南方向逃去。海豹蹣跚這穿過人行道，進入多車道馬路和附近的交通圓環。

經過一番周折，警員終於「拘捕」了這隻海豹；經鑒定，這是一隻幼年港海豹(Harbor Seal)。

現在，這隻海豹暫時由「河頭基金會」(Riverhead Foundation)負責照料；在經過評估之後，該機構將公布如何處理這隻幼年海豹。

河頭基金會有一個海洋哺乳動物和海龜救助項目，專門負責救助海豹、海龜、鯨和海豚，幫助它們康復，然後將它們放歸大海。

河頭基金會也是紐約州 唯一一家授權救助海洋哺乳動物和海龜的機構。