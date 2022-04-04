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寵物收容所華裔員工遛狗 狗受驚跳河 游200碼獲救

記者顏嘉瑩／紐約報導
劉燦(前排右二)日前在南街海港附近遛蜂蜂，沒想到牠受驚嚇後跳進東河，所幸獲救。(取自市警緊急服務單位推特)
劉燦(前排右二)日前在南街海港附近遛蜂蜂，沒想到牠受驚嚇後跳進東河，所幸獲救。(取自市警緊急服務單位推特)

一隻日前在加勒比海獲救、被送往曼哈頓華埠非營利機構「寵物天堂收容所」(Animal Haven shelter)的四個月大混種狗「蜂蜂」(Bee Bee)，再度成為被搜救對象；日前該收容所的華裔員工帶著蜂蜂到東河附近散步時，牠在受到驚嚇後突然掙脫牽繩、跳下東河，游了200碼後，在市警緊急服務單位(emergency service unit)救援下安全上岸。

「寵物天堂收容所」華裔員工劉燦(Can Liu，音譯)日前早晨帶著蜂蜂與其他兩隻他的寵物狗，一起到南街海港(South Street Seaport)附近散步，突然一隻未栓牽繩的狗從一旁竄出，咬住了劉燦的狗，「我當時正在試圖要分開牠們，但蜂蜂應該是被大狗嚇到了，想要逃離現場。」

當時附近還有其他民眾也在遛狗，一名也在遛狗的女性試著幫劉燦攔住蜂蜂，但怕生的蜂蜂因此更用力想掙脫，最後從17號碼頭跳到東河裡；劉燦說：「現場的人開始恐慌，當日天氣寒冷，且一隻僅四個月大的狗在水中載浮載沉。」

所幸附近有民眾協助報警，市警派出了緊急服務單位的警員，到場後跳下東河搜救，最後安全將蜂蜂救上岸。

上岸後劉燦將蜂蜂帶回華埠的收容所，並讓牠休息；劉燦在當日下午表示，「牠好多了，正常吃喝，也有精力玩。」

據了解，蜂蜂原本在加勒比海的島國安地卡及巴布達(Antigua and Barbuda)流浪，「寵物天堂收容所」與位於當地的中心共同救援，最後將蜂蜂和其他流浪動物一同接到紐約華埠安置。

該收容所執行總監Tiffany Lacey表示，由於夏天該處可能有颶風，「寵物天堂收容所」盡可能將島上的流浪動物接過來，以免他們被困在島上死於風災；「這些動物都很棒、很溫柔」；據了解，該收容所目前有約50隻狗和貓等待認領。

小狗蜂蜂跳入東河後安全獲救。(取自市警緊急服務單位推特)
小狗蜂蜂跳入東河後安全獲救。(取自市警緊急服務單位推特)

華埠 華裔 曼哈頓

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