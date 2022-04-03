持B-2簽證來美工作 必遭拒絕入境 小心代辦入籍詐騙

移民局官員提醒謹防入籍詐騙，官網中文版本推出可自行申請。（記者張心╱攝影）

公民及移民服務局(USCIS)官員2日在法拉盛舉行的一場講座中，提醒來美華人 最普遍持有B-2旅遊╱探親簽證 的「入境陷阱」，移民局 社區關係官員(Community Relations Officer)諾頓(Shyconia Burden-Noten)說，「如果你的親屬在海外打算來美國，一定要先了解清楚每種簽證的類別；最容易被移民官拒絕入境的，就是拿著B-2簽證說要來美工作的，這種回答一定會被拒絕入境。」

諾頓還說，「B-2旅遊簽證標註的「十年有效期」，不代表你的親屬真的就可以在美國待十年，然而究竟能待多久，是由過海關時的官員決定的，要以I-94上標註的停留期為準，逾期就是非法居留。」如果入境美國後因為一些原因需要延期或轉換為其他非移民簽證，也是可以申請，並根據簽證╱身分類別，獲得相應的工卡(EAD)。

基督教角聲佈道團攜手紐約勵馨婦幼關懷中心，2日上午舉辦「移民局與社區對話」活動，邀請移民官員為華人詳細介紹美國簽證類型、各類移民申請、加急簽證審批、歸化入籍考試等，特別提醒慎防代辦入籍詐騙，建議通過移民局官網中文頁面自行操作。

諾頓也介紹了幾種緊急突發狀況下可以獲得簽證的項目，尤其是天災人禍發生後美國政府推出的人道主義援助簽證，比如童年入境暫緩遞解身分(DACA)、反婦女暴力法(VAWA)簽證、U和T非移民簽證、政治庇護簽證、難民簽證及暫時保護狀態簽證等；「我要著重介紹VAWA簽證，它同時也適用於受害的男性，譬如美國公民的配偶，只要受到身體、精神、情感上的傷害或虐待行為，都可以有理由申請，並獲得美國政府的簽證保護。」

此外，諾頓科普了常規綠卡申請類別，包括職業移民、投資移民、親屬移民等，「這裡要提醒大家的是，一定要注意移民局公布的簽證排期進度，因為每個月都會有變化，切不可想當然地準備。」

諾頓表示，太多的入籍欺詐案例存在，都和移民缺乏官方知識有關，「如果你在遇到很吸引人、很完美的入籍服務套餐，千萬不要相信，一定有問題，移民局有中文翻譯頁面，所有的政策、表格等都有中文版，大家可以隨時查看。」

關於在場觀眾提問最多的申請案積壓問題，諾頓回應稱，移民局正在推出多項加急服務(premium processing)，包含各種簽證類型，並囑託簽證遲遲沒有消息的群眾，可以直接撥打移民局電話(800)375-5283，或登錄移民局官網www.uscis.gov，「請大家記住這個網址，因為太多詐騙犯會將結尾給稱com、org或是其他，誘惑受騙人打錢，結果血本無歸，所以千萬不要弄錯。」

退休資深移民官、紐約角聲事工總幹事陳熾牧師表示，錯過講座的民眾若想了解現場信息，可以觀看視頻回放，其中包含中文翻譯，網頁：https://youtu.be/WZln2DlSkFg。