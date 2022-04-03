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日落公園市議員阿維萊斯就職 華社同歡

記者顏潔恩╱紐約報導
福建老人互助會也帶來太極扇子舞、中華民族舞蹈，慶祝市議員阿維萊斯就職。(記者顏潔恩╱攝影)
福建老人互助會也帶來太極扇子舞、中華民族舞蹈，慶祝市議員阿維萊斯就職。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)，2日在公立24小學舉行就職典禮，帶來多場中華民族表演，許多華裔社區人士也現身支持；阿維萊斯出自草根組織，未參政前就踴躍針對移民、教育議題政權，華社人士希望能與其密切合作，推動華社發展。

2日中午，阿維萊斯的支持者聚集在小學內，除南美風情的表演外，福建老人互助會也帶來太極扇子舞、中華民族舞蹈，慶祝阿維萊斯就職；她表示非常感激，能將社區多元文化在對她而言重要的這天展示給眾人，促進各族裔間的理解。

市議員阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩╱攝影)
市議員阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩╱攝影)

阿維萊斯表示，在任職的過去三個月內，她和員工卻彷彿已打拚了好幾年般，處理了選民超過600起的案子，令她感到很有成就感；她在11歲時便認識到為公眾服務的重要性，為他人服務不求回報，給社區、也給不幸的人帶來幫助，「服務別人就是善待自己。」

她也把當天的榮耀致敬給母親，母親在她小時曾對她說，若一個社區生病了，那你也終將生病；這段話種在了她的心裡，最後也鼓起勇氣參選，不負眾望。

紐約親子互助會、布祿崙華人協會、安服心公共健康服務中心(AMPHS)、布碌崙亞裔民安隊等華人組織負責人到場慶賀；紐約親子互助會會長黃妮可指出，阿維萊斯已在其會所設有移動辦公室，每月有兩次諮詢。

黃妮可說，目前有不少針對公民、移民權益、福利申請、小商家罰款以及銀行被盜等問題求助的人，阿維萊斯辦公室有協助致電了解情況；她強調，選民反映問題，才會推動民選官員做事、尋求資源，否則他們也不知道華社面臨的困難，因此鼓勵華人積極求助，民眾可撥打(718) 210-3743查詢諮詢時間。

國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人也現身致賀。

日落公園市議員阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩╱攝影)
日落公園市議員阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩╱攝影)

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