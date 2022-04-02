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日落公園市議員阿維萊斯慶就職 華人踴躍出席

記者顏潔恩／紐約報導
阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩/攝影)
阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)，2日在當地的24號小學舉行就職典禮，帶來多場中華民族表演，許多華人組織領袖也現身支持；阿維萊斯出自草根組織，未參政前就踴躍針對移民、教育議題政權，華人領袖表示希望能與其有密切的合作，為華社帶來良好發展。

2日中午，阿維萊斯的支持者聚集在小學內，除南美風情的表演外，當天福建老人互助會也帶來太極扇子舞、中華民族舞蹈，慶祝阿維萊斯就職；她表示非常感激，能將社區多元文化在對她而言重要的這天展示給眾人，促進各族裔間的理解。

阿維萊斯致詞表示，在任職的過去三個月內，她和員工卻彷彿已打拼了好幾年般，處理了選民超過600起的案子，令她感到很有成就感；她在11歲時便認識到為公眾服務的重要性，不求回報為他人服務，給社區、也給不幸的人帶來幫助，「服務別人就是善待自己。」

她也把當天的榮耀致敬給母親，母親在她小時曾對她說，若一個社區生病了，那你也終將生病；這段話種在了她的心裡，最後也鼓起勇氣參選，不負眾望。

紐約親子互助會、布祿崙華人協會、安服心公共健康服務中心(AMPHS)、布碌崙亞裔民安隊等華人組織的領袖均到場慶賀，希望能與其合作，為社區帶來發展；其中紐約親子互助會會長黃妮可指出，阿維萊斯已在其會所設有移動辦公室，每月有兩次諮詢。

她說，目前有不少針對公民、移民權益、福利申請、小商家罰款以及銀行被盜等問題求助的人，阿維萊斯辦公室有協助撥電了解情況；黃妮可強調，選民有反映問題才會推動民選官員做事、去尋求資源，否則他們也不知道華社面臨的困難，因此鼓勵華人積極求助，諮詢時間不一，民眾可撥打(718) 210-3743查詢。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人也現身致賀。

當天福建老人互助會也帶來太極扇子舞、中華民族舞蹈，慶祝阿維萊斯就職。(記者顏潔恩...
當天福建老人互助會也帶來太極扇子舞、中華民族舞蹈，慶祝阿維萊斯就職。(記者顏潔恩/攝影)
阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩/攝影)
阿維萊斯2日舉行就職典禮。(記者顏潔恩/攝影)

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