我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

州眾議員參選人李榮恩訪安良工商總會 力挺小商業者

記者和釗宇／紐約報導
第65選區州眾議員參選人李榮恩拜訪紐約安良工商總會，闡述政見。（記者和釗宇／攝影）
第65選區州眾議員參選人李榮恩拜訪紐約安良工商總會，闡述政見。（記者和釗宇／攝影）

第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)日前拜訪紐約安良工商總會，闡述政見；李榮恩說，儘管自己不是華裔，但亞裔共享相同的價值觀，她若當選將大力支持小商業者、反對監獄，呼籲華裔社區增強聲量擴大政治影響力。

李榮恩在紐約李氏總分所主席李致俠陪同下拜訪安良工商總會，她說，她1990年代到紐約定居，曾經創辦公司，深知九一一事件對華埠傷害極大，也更加理解小商業者的難處；她表示，如果當選，將努力傾聽小商業者的聲音，為社區提供切實可行的解決問題的方法，為社區爭取足夠的撥款。

她表示，社區目前面臨多個問題，首要問題就是華埠監獄建案，「過去三年來我一直參加示威活動，反對監獄建案，因為巨型監獄對社區傷害極大，尤其是對老人的健康和小商業者不利；其次是遊民問題，我反對市府在華埠周邊新增四個遊民所的計畫，這將讓治安惡化；還有就是房產稅問題，我將與新任華埠市議員馬泰(Chris Marte)合作，為小房東減負。」

第65選區州眾議員參選人李榮恩拜訪紐約安良工商總會，闡述政見。（記者和釗宇／攝影...
第65選區州眾議員參選人李榮恩拜訪紐約安良工商總會，闡述政見。（記者和釗宇／攝影）

李榮恩表示，儘管自己不是華裔，但是韓裔和所有亞裔一樣共享相同的價值觀，即注重家庭、注重教育、尊敬老人、渴望發展機會，「我們應該加強發聲，增加亞裔在政府的聲量，否則將繼續被忽視；諸位過去幾十年來一直投資社區，才讓華埠社區頗具價值，但我們在政治上代表權嚴重不足，這是不公平的。」

安良工商總會會長伍自立、江雋嵐，元老伍健平、鄧錦源，中文書記梅偉樑及會員等十多人出席會議；李榮恩的競選理念，獲得安良工商總會會員的贊同，表示給予支持。

華埠 監獄 亞裔

上一則

紐約市仇亞攻擊激增 瑪麗奧促申請FEMA資金強化安保

下一則

慶10歲生日 紐約梨園社青年團獻藝

延伸閱讀

洛市未來五年出資30億 造1萬6000遊民床位 人均18萬

洛市未來五年出資30億 造1萬6000遊民床位 人均18萬
「一聲悶響」 華埠堅尼路上濺血 男子墜樓亡

「一聲悶響」 華埠堅尼路上濺血 男子墜樓亡
假消息致安置混亂 眾議員要遊民「回家」惹眾怒

假消息致安置混亂 眾議員要遊民「回家」惹眾怒
申請租金援助 安老自助處義助華埠小商戶

申請租金援助 安老自助處義助華埠小商戶
第17區州眾議員特別補選 楊馳馬華埠造勢 支持者當日投下決選票

第17區州眾議員特別補選 楊馳馬華埠造勢 支持者當日投下決選票

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住