州眾議員參選人李榮恩訪安良工商總會 力挺小商業者

第65選區州眾議員參選人李榮恩拜訪紐約安良工商總會，闡述政見。（記者和釗宇／攝影）

第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)日前拜訪紐約安良工商總會，闡述政見；李榮恩說，儘管自己不是華裔，但亞裔 共享相同的價值觀，她若當選將大力支持小商業者、反對監獄 ，呼籲華裔社區增強聲量擴大政治影響力。

李榮恩在紐約李氏總分所主席李致俠陪同下拜訪安良工商總會，她說，她1990年代到紐約定居，曾經創辦公司，深知九一一事件對華埠 傷害極大，也更加理解小商業者的難處；她表示，如果當選，將努力傾聽小商業者的聲音，為社區提供切實可行的解決問題的方法，為社區爭取足夠的撥款。

她表示，社區目前面臨多個問題，首要問題就是華埠監獄建案，「過去三年來我一直參加示威活動，反對監獄建案，因為巨型監獄對社區傷害極大，尤其是對老人的健康和小商業者不利；其次是遊民問題，我反對市府在華埠周邊新增四個遊民所的計畫，這將讓治安惡化；還有就是房產稅問題，我將與新任華埠市議員馬泰(Chris Marte)合作，為小房東減負。」

第65選區州眾議員參選人李榮恩拜訪紐約安良工商總會，闡述政見。（記者和釗宇／攝影）

李榮恩表示，儘管自己不是華裔，但是韓裔和所有亞裔一樣共享相同的價值觀，即注重家庭、注重教育、尊敬老人、渴望發展機會，「我們應該加強發聲，增加亞裔在政府的聲量，否則將繼續被忽視；諸位過去幾十年來一直投資社區，才讓華埠社區頗具價值，但我們在政治上代表權嚴重不足，這是不公平的。」

安良工商總會會長伍自立、江雋嵐，元老伍健平、鄧錦源，中文書記梅偉樑及會員等十多人出席會議；李榮恩的競選理念，獲得安良工商總會會員的贊同，表示給予支持。