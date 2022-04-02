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州眾議員譚杜喜 史島華康會設點聆聽華人心聲

記者顏潔恩／紐約報導
譚杜喜(左四)為更好服務華人社區，將定時在華康會設有諮詢服務。(華康會提供)
譚杜喜(左四)為更好服務華人社區，將定時在華康會設有諮詢服務。(華康會提供)

為方便華裔民眾求助，史泰登島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)1日造訪華人健康協會位於島上的會所，聆聽他們的心聲並給予解決方案；他也宣布將持續把「服務帶到社區」的便利提供給華人，從5月開始每月最後一個周五，將會在華康會中心繼續為民服務，呼籲有需要的民眾上門求助。

譚杜喜的選區包括史島華人群聚的南灘，近年來許多布碌崙(布魯克林)的華人湧入，他表示雖選區內設有辦公室，但因史島地域大且依賴汽車工具，並非對所有人都方便；為了更好服務這批華人，特別是社區長者，在與華康會的合作下，其辦公室將借用其場地，歡迎民眾前來說出自己的需求。

他當日造訪華康會時，一名華裔屋主便向其投訴，一對租客雖有工作，但過去5個月以來濫用紐約州保護租客的法律一直拒絕交租，讓她頭疼不已；譚杜喜回應道，自己也是移民，了解移民人士普遍習慣購置並保護房產的心態，可惜目前由民主黨控制的州立法議會一直倒向租客的權益，造成部分屋主處於不利局勢，對此他也很不滿。

但他指出，屋主現在能通過法律途徑將一些賴租的租客驅趕，卻也始終認為屋主應追討回欠款之後再採取行動，若直接步入法律程序，即使鬧上法庭很有可能租客的欠款也會被取消，那對屋主本身也還是相當不公平；他呼籲有類似問題的民眾可將相關文件交給其辦公室，員工將會核查所有的證據，提供最好的建議。

華康會會所地址是史島New Dorp Lane322號，譚杜喜辦公室將在5月之後的每月最後周五設有諮詢服務，華康會聯繫號碼是(718)-376 1068、(718)-373 2562、(607)-689 6618；另外共和黨市議員卡爾(David Carr)也將於4月8日(周五)同樣在華康會設有諮詢服務，民眾可把握機會前往求助。

華人 租客 華裔

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