黃敏儀2日移動辦公服務 贈口罩及檢測劑

法拉盛 市議員黃敏儀將於2日中午12時至下午2時，於法拉盛友聯街(Union St.)31-32號的Mitchell-Linden圖書館門口，進行移動辦公服務，民眾無需預約即可前往咨詢，現場將提供中文和韓文翻譯。

來訪民眾可以獲得全方位的服務，包括幫助解決市衛生局、市交通局等單位的相關問題；也可以前來咨詢政府福利項目，譬如學校稅收減免計畫(The School Tax Relief-STAR)、俗稱「糧食券」的營養補充援助計畫(SNAP)、以及殘疾人士的租金 凍結計畫(The Disability Rent Increase Exemption-DRIE)等。

此外，現場工作人員還會幫助符合條件的居民，通過生命線計畫(Lifeline Program)申領免費手機。黃敏儀辦公室準備了免費口罩、居家檢測 試劑及防疫設備，民眾可自行領取，數量有限，先到先得。

「我想把便民服務帶入社區內部，使每個居民都可以方便快捷和我的辦公室溝通。」黃敏儀表示，「不是每個人都能在正常的工作日來我的辦公室，也不是每個人都能到法拉盛市中心，所以我想走近大家，傾聽他們的聲音。」