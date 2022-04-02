紐約市公校防疫 口罩令、隔離期、密接定義有最新指南

市府將根據最新感染數據，不斷改變紐約市公校防疫政策。（取自班克斯推特）

隨著近期市府陸續改變紐約市公校防疫政策，不少家長對於更新的口罩 令、隔離期、密接定義等感到疑惑，本篇將歸納截至1日，市教育局 頒布的學生最新防疫守則。

密切接觸者

由於3月7日，全市公校口罩令取消，所以市教育局規定，但凡教室裡有一名陽性確診患者，則教室內所有學生都將被認定為密切接觸者，需要返回家中進行快速新冠篩檢，並要在五天內檢測 兩次，沒有表現出感染症狀的學生可返校上課，無論是否接種過疫苗。

如果學生在校外接觸了新冠感染者，那麼完全接種疫苗並沒有任何症狀的學生，則可以返校繼續上學；未完成完全疫苗接種的學生，則必須隔離五天，再沒有症狀且獲得陰性報告後，可以在第六天返回課堂。

感染隔離期

所有感染新冠病毒的學生，需要在家隔離五天；第五天若是檢測結果呈陰性，則可以返回學校，但必須「時刻在校內配戴口罩」，直到初次診斷為陽性後的第十天。如果學生在第五天檢測仍然呈陽性，則必須隔離到「症狀得到改善」，即24小時內不發燒、不吃藥、已隔離滿十天，才可以返回學校。學前班及以下學生，感染後必須直接隔離十天。

維持口罩令

幼兒園至12年級學生的校內口罩令已經被取消，市府本計畫，如果紐約市疫情繼續趨緩，則4月4日將進一步取消3K和學前班學生的口罩令。但市長亞當斯(Eric Adams)1日宣布，因Omicron亞變種BA.2肆虐使疫情再有回溫趨勢，該口罩令將繼續執行。

根據市衛生局最新數據，截至3月30日，紐約市仍處於低風險水平地區，但是由於感染數據又有攀升，曼哈頓地區正在靠近中風險水平。