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夜間執法發現多人帶槍 MTA：需要更多警力維護安全

記者張晨／紐約報導
很多人仍對搭乘紐約地鐵感到擔憂。（Getty Images）
很多人仍對搭乘紐約地鐵感到擔憂。（Getty Images）

大都會運輸署(MTA)日前公布2022年七大工作要務，將提供便捷和安全的乘車環境放於首位，並稱更多的警力有助於實現目標。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，如今捷運系統依然沒有走出困境，在安全乘車方面還有很多需要改進的地方；「我想說工作已經開始，且在緊鑼密鼓進行之中。 」

數據顯示，與去年同期相比，捷運系統犯罪上升了75%，但與疫情前相比，重大犯罪下降了24%。

不過，這些統計數據似乎並沒有說服乘客安心乘車，越來越多的新聞頭條和社群媒體短視頻展現了地鐵內發生的瘋狂行徑，人們寧可選擇地面交通或步行。

利博表示，在夜間12小時執法中，市警在兩起案件中發現有人攜帶上了膛的槍；其中一人是上月29日在車廂間穿行時被捷運警員警告，隨後從其身上找到了槍枝，另一人則是在30日早因醉酒，在站台徘徊時槍枝從其夾克中掉落在地後被發現。

除了乘車安全，乘車質量也成為了工作要務，根據市警捷運分局(NYPD Transit Department)的數據，過去一個月裡，在地鐵中常駐的312名遊民已被轉移到遊民收容所；還有1200張吸菸傳票，700張違規飲酒傳票，500張非法占位傳票。

利博表示，增加地鐵的警力有助於減少這些違規甚至違法行為；乘客目前在乘車時沒有安全感，鋪天蓋地的高調攻擊，人們肆無忌憚的違反乘車準則，逃票、吸煙、橫躺在長凳上、酗酒甚至濫用藥物。

「雖然改善工作正在推進，但還有更多的努力要做。」他說。

捷運 地鐵 傳票

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