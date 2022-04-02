夜間執法發現多人帶槍 MTA：需要更多警力維護安全

很多人仍對搭乘紐約地鐵感到擔憂。（Getty Images）

大都會運輸署(MTA)日前公布2022年七大工作要務，將提供便捷和安全的乘車環境放於首位，並稱更多的警力有助於實現目標。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，如今捷運 系統依然沒有走出困境，在安全乘車方面還有很多需要改進的地方；「我想說工作已經開始，且在緊鑼密鼓進行之中。 」

數據顯示，與去年同期相比，捷運系統犯罪上升了75%，但與疫情前相比，重大犯罪下降了24%。

不過，這些統計數據似乎並沒有說服乘客安心乘車，越來越多的新聞頭條和社群媒體短視頻展現了地鐵 內發生的瘋狂行徑，人們寧可選擇地面交通或步行。

利博表示，在夜間12小時執法中，市警在兩起案件中發現有人攜帶上了膛的槍；其中一人是上月29日在車廂間穿行時被捷運警員警告，隨後從其身上找到了槍枝，另一人則是在30日早因醉酒，在站台徘徊時槍枝從其夾克中掉落在地後被發現。

除了乘車安全，乘車質量也成為了工作要務，根據市警捷運分局(NYPD Transit Department)的數據，過去一個月裡，在地鐵中常駐的312名遊民已被轉移到遊民收容所；還有1200張吸菸傳票 ，700張違規飲酒傳票，500張非法占位傳票。

利博表示，增加地鐵的警力有助於減少這些違規甚至違法行為；乘客目前在乘車時沒有安全感，鋪天蓋地的高調攻擊，人們肆無忌憚的違反乘車準則，逃票、吸煙、橫躺在長凳上、酗酒甚至濫用藥物。

「雖然改善工作正在推進，但還有更多的努力要做。」他說。