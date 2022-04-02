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紐約客談／打擊反亞裔暴力 要付諸行動

紐約客談

上周末一名61歲韓裔婦女在皇后區街道行走時，遭兩名歹徒從後背襲擊搶走背包，附近披薩店的一對父子見狀出來制止，兩人在與歹徒搏鬥過程中受傷；但兩人的見義勇為，成功拖到警方抵達現場逮捕劫匪二人，暫且不談劫匪對婦女下手是否具有種族、年齡歧視性，消息一出後還是很難讓人不聯想到亞裔仇恨犯罪。

自新冠疫情爆發以來，亞裔在街上被人攻擊的事件已多不勝數，令人感到失望又無奈，亞裔群體除了出門保護自己，好似也別無他法；但在這起不幸暴力案中迎接的一個曙光，是令主流社會看見，身為外族裔的這對父子如何身體力行、付諸行動保護手無寸鐵的亞裔長者。

兩人主動出擊帶來的啟發，比起成天喊「反針對亞裔暴力」口號的民選官員所做的更觸動人心，也給犯罪分子帶來一個好的警示，「就算我們不是亞裔，我們也不會袖手旁觀」；若紐約客人人都能在必要的時候伸出援手，犯罪分子估計也得收斂幾分。

父子倆的善舉獲得外界的支持，在為其創建的GoFundMe募款頁面上，超過9000名民眾共捐贈逾60萬元，遠超出7萬5000元的目標，長長的名單中不乏華人姓氏；儘管父子倆反擊或許是一瞬的決定，但卻給了長期處於低壓的亞裔群體莫大的希望。

有人青史留名，也有人遺臭萬年，去年曼哈頓中城一名亞裔女子遭非洲裔嫌犯襲擊時，附近大樓的一名保安目睹案發全過程卻非但沒上前幫忙，還關上樓宇大門，引發各界的譴責；這便是反面教材，大眾就該對賞的賞、罰的罰，賞罰分明，也是塑造社會正確價值觀的一步。

紐約客談，每周二至周六見報

亞裔 韓裔 疫情

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