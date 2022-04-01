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史島華男遭鴛鴦劫匪行搶 男落網女在逃

記者顏潔恩／紐約報導
該對男女涉嫌搶劫一名華裔男子，目前男嫌已被捕，女嫌還在逃。(市警提供)
該對男女涉嫌搶劫一名華裔男子，目前男嫌已被捕，女嫌還在逃。(市警提供)

史泰登島市警122分局3月31日到華人健康協會中心舉行警民會議，指出一名中年華裔男子日前往地鐵方向行走時，遭一對鴛鴦大盜暴力搶劫；警員透露，目前男性嫌犯已經落網，女嫌仍在逃，警方公布其影像，呼籲知情者提供線索。

分管史島B區的多名社區協調警員(NCO)介紹，3月16日上午10時15分，一名華男前往地鐵站的路上，在Colfax大道交South Railroad大道遭一對男女暴力搶劫；受害者表示，當時看見他們在身前，於是加快腳步趕超，不料遭男子伸腳把他踢倒在地，兩人隨即搜查其口袋，搶走全部現金。

案發後史島警方介入調查，初步結果顯示並不涉及種族歧視，列為普通搶劫案進行調查。

122分局轄區日前也發生一起入室搶劫案，多名劫匪冒充電力公司員工敲門，一對在家的老夫婦上前應門，遭對方強行進屋，先將兩人綑綁，接著合力將屋內貴重物品搬走。

警員表示，該案目前都沒有實質進展，提醒民眾遇到類似情況要保持警惕，應確認對方的身分後才開門；若對方給出的感覺過於蹊蹺，則直接打電話向相關單位確定是否派人過來，或直接報警。

另外，很多民眾因日間外出上班，令劫匪有機可乘入室盜竊，偷走屋內的電器用品；警方呼籲屋主安裝防盜系統，市面上有不少價錢可觀的防盜鈴或監控攝像機，安裝後可倍感安心，若不幸淪為受害者，警方也能利用這些防盜系統追查案件。

史島122分局3月31日在華人健康協會中心舉行警民會議。(記者顏潔恩/攝影)
史島122分局3月31日在華人健康協會中心舉行警民會議。(記者顏潔恩/攝影)

地鐵站 種族歧視 史泰登島

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