1個月犯3案 歹徒搶劫亞裔女被控多項罪名

張恩熙在民權中心回憶案發經過。（ABC截圖）

日前遭兩名歹徒砍刀搶劫的61歲韓裔 女性張恩熙(Eun Hee Chang,音譯)，31日在民權中心(MinKwon Center)回憶案發經過，表示不會過分追究歹徒過失，因為「他們都是年輕人，不想毀了他們的後半生。」兩名歹徒被查證在3月連續作案三起，目前被控搶劫、襲擊、非法持有武器和非法持有管制藥品。

張恩熙回憶，案發時她正背包行走，完全沒有防備，刀刺進後背的時候「像是被打了一拳」，於是趕緊跑進旁邊常去的路易斯披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)求助，店主路易·蘇爾約維奇(Louie Suljovic)和父親父親卡茲姆·蘇爾約維奇(Cazim Sulijovic)立刻出去追趕犯人。

張恩熙表示，當晚她直接回家，所住公寓的管理員發現她正在流血，「之後我接受了治療，但第二天就去上班了；沒辦法，我需要謀生。」

兩名歹徒在被捕後被檢方查證為慣犯，30歲的Robert Whack和19歲的Supreme Gooding為親戚關係；除了3月26日襲擊張恩熙之外，3月16日，兩人也搶劫了一名七旬老太，並搶走了對方的2500元，警方的監控錄像紀錄著二人得手後逃跑的笑聲；3月21日，兩人在大街上對著一名21歲的群眾拳打腳踢，之後又砍了對方兩刀。

警方還在Robert Whack身上發現了「大量的海洛因」，所以目前兩人被控搶劫、襲擊、非法持有武器和非法持有管制藥品，將於4月1日再次出庭，保釋金定為50萬元。

「我為他們感到難過，但因為他們還年輕，我不想毀了他們的生活。」張恩熙表示，她不恨犯罪者，但是很害怕再次出門，對於紐約這個城市，當前的心態是害怕又感激，「披薩店主的無私救助讓我感覺到自己是被社區在意的一份子，所以請大家將重點放在兩位英雄身上，不用在意我。」