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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

披薩店主父子救亞裔女被砍 華人善款湧入

記者張心／紐約報導
38歲店主蘇爾約維奇和68歲父親為救61歲亞裔婦女被砍10刀，目前正在醫院治療。（WNBC截圖）
38歲店主蘇爾約維奇和68歲父親為救61歲亞裔婦女被砍10刀，目前正在醫院治療。（WNBC截圖）

61歲的韓裔婦女張恩熙(Eun Hee Chang，音譯)日前走在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)街頭時，突然遭兩名歹徒從背後用刀砍傷並搶走背包，她跑進沿途一家披薩店求助，兩名店員在追趕歹徒的搏鬥中，68歲的店主父親身中九刀，38歲的店主被砍一刀，兩人的肺部均被毆打塌陷，但堅持拖住歹徒直到警察趕到；目前兩名歹徒已被拘捕控罪，兩名披薩店員也脫離生命危險。

警方表示，26日晚，張恩熙在經過巴士打大道(Baxter Ave)鄰近82街(82nd St)時，兩名歹徒突然從背後襲擊，致受害人背部中刀，背包被搶走；受害人家屬說，「那一刀刺穿了她的外套。」

38歲店主蘇爾約維奇和68歲父親為救61歲亞裔婦女被砍10刀。（WNBC截圖）
38歲店主蘇爾約維奇和68歲父親為救61歲亞裔婦女被砍10刀。（WNBC截圖）

張恩熙透露，因為案發地靠近她常去的巴士打大道8134號路易斯披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)，所以她跌跌撞撞跑進去求助。「我父親立刻跑出去追趕歹徒，邊跑邊回頭喊我，於是我也衝出去跟著去抓歹徒。」38歲的店主、退伍軍人路易·蘇爾約維奇(Louie Suljovic)回憶，他父親追上了歹徒，和他們搏鬥了很久，直到警察趕來。

在搏鬥中，路易身中一刀，68歲的父親卡茲姆·蘇爾約維奇(Cazim Sulijovic)被砍九刀，兩人的左肺部都被打凹陷，緊急送醫艾姆赫斯特醫院。「我有兩天無法呼吸，正在服用一些治療重症的藥物」，路易表示，父親在和他同一層的病房治療，「對於一個被刺了九刀的68歲老人來講，他恢復得算很好了。」

兩人目前都已無生命危險，路易已於30日拔掉了幫助左肺部排泄的胸管，順利的話31日就可出院；卡茲姆的胸管預計也會在31日拿掉，但出院時間還不確定，「我們只能用手搏鬥，若是當時我有別的防衛設備在手，結局可能會不同。」卡茲姆說道。

父子倆見義勇為的善舉獲得了社會的廣泛支持，街坊鄰居幫忙創建於28日的GoFundMe募款頁面，截至3月31日，已吸引到近10萬民眾自發捐贈了近45萬元，遠遠超出了7萬5000元的募款目標，並且參與捐贈的多數為華裔。

創建者表示，這筆錢會用於支付父子二人的醫藥費，並且補償店主康復期間、披薩店停運時的員工薪酬。110分局局長凱莫里(Jonathan Cermeli)說，「在新冠疫情爆發之初，也是這對父子第一批為艾姆赫斯特醫院醫護人員和病患免費送餐，他們是紐約的英雄。」

「再給我一次機會我還會這樣做，紐約真是變得越來越糟了，犯罪分子太猖狂了。」插著胸管坐在病床上的卡茲姆哽咽道，「我們必須要站出來，否則這世界就太可悲了。」

巴士打大道8134號路易斯披薩餐廳，兩名店員見義勇為救助61歲亞裔婦人，同歹徒殊...
巴士打大道8134號路易斯披薩餐廳，兩名店員見義勇為救助61歲亞裔婦人，同歹徒殊死搏鬥。(取自谷歌地圖)

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