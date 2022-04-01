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「一聲悶響」 華埠堅尼路上濺血 男子墜樓亡

記者張晨╱紐約報導
警方在現場用白布將屍體覆蓋。(記者張晨/攝影)
警方在現場用白布將屍體覆蓋。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路31日上午發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一棟辦公樓上一躍而下，落在人行道上當場身亡；目擊者表示聽到「一聲悶響」，便見一男子面部朝下，鮮血順頭部淌出；警方到達現場後用白布將橫躺於人行道的屍體蓋住，但仍難掩斑斑血跡。

影音來源：記者張晨

警方表示，案件發生在當日早9時30分左右，在位於堅尼路198號的一棟辦公樓上，一男子輕生跳下，待警方和急救人員趕到現場觀察墜樓者情況，其因面部著地已經扭曲變形，部分腿部白骨斷裂已經插出褲子之外；含氧血液因仍新鮮所以呈現深色淌在人行道上，從而確認男子已當場死亡。

警方在現場疏散圍觀群眾，案發時正值臨街店舖準備開門之際，街邊果攤商販和外出採購的民眾已絡繹不絕，有不少人圍觀拍照；目擊者表示，聽到一聲悶響後便見有人躺在了人行道上，鮮血已經順著腦部大片流血，一隻鞋也掉路在路旁。

根據案發大樓知情人士表示，該男子精神有異，年約30多歲，從堅尼路196號跳下，但被雨棚彈到198號門口，身體上還貼心電圖的東西。

死者身穿藍色牛仔褲，上身深底白色印花上衣，警方稱，死者非亞裔，具體身分要待通知家屬後確認，案發情況還在進一步調查之中。

一男子從辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(讀者提供)
一男子從辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(讀者提供)

華埠 亞裔 曼哈頓

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