大通銀行與華埠代表會面 推動社區金融發展

大通銀行同華埠社區人士會面，探討推動華社金融發展。(中華公所提供)

大通銀行(JPMorgan Chase Bank)30日走進曼哈頓華埠 ，同紐約中華公所、華埠商業改進區(Chinatown BID)等社區組織代表對談，探討如何加大對華埠的經濟投資 、幫助華埠企業疫後復興、提升華埠居民金融財產安全等議題，承諾堅決推動種族平等，推動亞裔社區金融發展。

據大通銀行社區商業發展總經理(Managing Director)斯考特(Robert Scott)介紹，大通銀行同華埠社區合作多年，在這裡設立了四間分行、聘用了100名員工，「去年10月，面對疫情期間頻發的種族歧視 ，我們公司撥款300億元，以期在接下來的五年推動全美社區的種族平等發展，華埠就屬於此項撥款計畫的重點。」

斯考特透露，大通銀行將會在華社舉辦財務健康研討會，幫助居民進行存儲、預算和信用管理，並為小企業主提供經營財務指導，「金錢管理教育在疫後更加重要，我們知道很多華社企業以現金流通為主，我們也會指導以賺取現金為主的人申請抵押貸款。」

中華公所主席曾偉康支持大通銀行加大對華埠社區投資的想法，但也直言目前的治安問題是多方協作應該首先解決的，「如果所有的地方都因為公共安全提前關閉，包括銀行、餐館、商店，那麼任何金融投資都無濟於事。」

華埠商業改進區、亞平會振興商業服務中心、華埠人力中心(CMP)等社區組織也參與會議。