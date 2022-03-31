北美中文作家協會首屆「東西文學獎」全球徵文揭曉

二等獎作品「我的『閨蜜婆婆』」作者夏青青。(北美中文作家協會提供)

由北美中文作家協會主辦的第一屆「東西文學獎」全球徵文比賽，日前評選出包括二等獎、三等獎和優秀獎在內的七篇得獎作品；由於一等獎的嚴格標準，此次空缺，但增加了一個二等獎；七位獲獎者將分別獲得100元至750元不等的獎金。

徵文組委會主任委員、北美中文作家協會會長蔡維忠說，此次徵文對象為海內外中文寫作者，主題為「不可思議的事」，體裁為散文；共收到來自全球各地的325篇投稿文章，根據評選規則提名38篇，選出入圍作品，最後根據評分決出名次。

獲得二等獎的徵文是「馬林道上的烏鴉」和「我的『閨蜜婆婆』」，作者分別為現居加拿大溫哥華的宇秀和現居德國慕尼黑的夏青青；三等獎徵文「流年」和「父親的大運河」，作者分別為維吉尼亞州 的舒怡然和遼寧大連的張淑清；獲優秀獎的是「瓦窯邊上時牛坡」、「喈喈鳥聲，我原諒了自己」和「初識孟馳北」，作者分別為廣西河池的韋光勤、河南 駐馬店的劉瑞與新疆烏魯木齊的孫金鈺。

一等獎獲得者原應獲得1500元獎金，由於一等獎空缺，增加了一名二等獎，每位將獲得750元獎金，三等獎獲得者每位將獲得350元獎金，優秀獎獲得者每位100元獎金。獲獎者還將獲得北美中文作家協會頒發的獎狀，所有得獎作品將在北美中文作家協會會刊「東西」發表，發表園地為微信 公眾號「北美文學家園」。

「馬林道上的烏鴉」的作者親眼目睹了一群烏鴉集體搶救受傷小烏鴉的驚險畫面，細節描寫和文字力度都令人稱讚。「我的閨蜜婆婆」講述橫跨中德兩國的兩代人，在異國他鄉發生的不可思議的故事，溫暖感人。

「流年」的作者寫出了一段海外校園的師生奇緣。「父親的大運河」寫出了中國大地在改革開放的大潮中南北方貿易的破冰先驅。「瓦窯邊上是牛坡」寫得驚心動魄，尤其是寫出了牛對人的恩典以及人類的無情殘忍。「喈喈鳥聲 我原諒了自己」寫得百轉回腸，剖析了作者內心難以言說的一種不同於愛情和友情的特殊情感。「初識孟馳北」是一篇寫人物的佳作，從外在到內心，精氣神躍然紙上，氣韻生動。

大賽評委會主任委員為嚴歌苓，副主任委員為張翎、宣樹錚；蔡維忠表示，將把「東西文學獎」辦成一個系列。