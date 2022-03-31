李凱健頒發傑出婦女獎 華人伍燕珊無私奉獻社區獲表彰

班森賀華人服務中心執行總監伍燕珊(中)，獲市議員李凱健頒發女性傑出貢獻獎。(記者顏潔恩/攝影)

3月是女性歷史月(Womens History Month)，布碌崙 (布魯克林)第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)30日表彰對社區作出貢獻的傑出女性，四名獲獎者中包括班森賀華人服務中心執行總監伍燕珊(Angel Wu)。

李凱健表示，美國每年3月都會表彰給社會帶來巨大貢獻的女性，其留下的遺產成為美國如今的面貌，在布碌崙當地也要認可這些協助社區發展的女性，他們的存在壯大了社區的力量；除伍燕珊外，其他三名獲表彰者包括：在非營利組織服務、於猶太社區活躍20多年的Inna Lukyanenko，為毒癮者、精神患者提供治療的社工Lisa de Castillo，長年通過教育 給學生帶來啟發的教育維權人士Rashidat Balogun。

來自廣州的伍燕珊，於20年前移民 來美，初來時曾在倉庫工作，存了半年積蓄後，與丈夫在班森賀開設雜貨店，之後也曾開設補習中心；在生計穩定、事業有成之後，伍燕珊意識到社區中還有不少弱勢群體，新移民也對參政缺乏熱情，希望為華社提供更多服務，她開始參與社區組織擔任義工，發揮自身影響力。

2015年，她與教育界人士羅添福創辦了班森賀華人社區服務中心，旨在更有系統性地服務華社，這幾年來在醫療、社區治安、移民、青年及長者服務方面提供諮詢與服務；為傳播正向的信息，經常協調市府機構、紐約市警等在會所舉辦講座。

「我對議員和社區的認可表示感謝，多年來服務社區不易，很感謝身邊家人朋友都給了不少支持，特別是家裡人的諒解」，伍燕珊表示，在美已有了美滿的人生，平日忙於事業和社區服務之外；她說，四名品學兼優的子女，對未來也懷抱著志向，讓她能夠專心投入公共事業。

李凱健表示，在新冠疫情期間，吳燕珊每周主動駕車送食物給需要的民眾，也贈送防疫用品給弱勢群體及社區，展現了紐約客無私奉獻的精神。