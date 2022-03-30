長者出行須注意安全 服飾明亮左顧右盼

交通局社區協調員繆昱東(左)給華康會耆老講交通安全常識。(記者胡聲橋/攝影)

華人 健康協會(華康會)日前邀請市交通局(DOT)為華裔年長者舉辦交通講座，確保出行安全；官員表示，65歲以上的年長者僅占全市人口六分之一，但由於視力、聽力和反應能力下降，占全年交通事故死亡人數的一半。

市交通局社區協調員繆昱東表示，年長者外出需要更注意交通安全，由於年齡增長導致視力、聽力、反應能力各方面水平下降，年長者在交通事故死亡率非常高。

華康會會長陳麗娜則說，紐約本來就人多車多，現在治安情況不好，老人出行更需注意安全。

年長者行動普遍比較緩慢，若再穿著暗色服裝，走在路上將不易察覺，繆昱東建議年長者出門可多穿戴亮色的服飾；天黑後出門，則最好在衣服或背包加上反光掛件。

繆昱東還提醒，由於駕駛、尤其大車在開車時有盲區，年長者走在路上應儘量與車輛保持距離，在過人行道時要仔細查看路兩邊是否有汽車 通過，同時看清楚是否有電動車 、自行車或逆向駛來的急救車輛後再過馬路。

此外，在過馬路時也不應打電話，或分心；更多相關交通安全知識，可上nyc.gov/visionzero網站查詢。