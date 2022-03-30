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紐約上州莊嚴寺4月1日重開 4月3日雲端清明法會

記者張心／紐約報導
由建築師貝聿銘設計的莊嚴寺，將於4月1日重新恢復開放。(取自莊嚴寺臉書)
由建築師貝聿銘設計的莊嚴寺，將於4月1日重新恢復開放。(取自莊嚴寺臉書)

美國佛教會莊嚴寺(Chuang Yen Monastery)自新冠疫情肆虐以來關閉兩年後，將於4月1日(周五)重新恢復對外開放，參觀者可於一周七天自上午10時至下午3時免費遊覽。

位於紐約上州博南郡(Putnam County)肯特鎮(Kent)的莊嚴寺，1975年由美籍華人「船王」實業家沈家楨捐贈125英畝土地興建，後由著名建築師貝聿銘設計，經歷十年於1985年建成觀音殿，再耗時12年在1997年落成大佛殿，被稱為美東地區最大的佛教寺院。

莊嚴寺以唐朝風格建造，大佛殿座落一尊45英尺高的釋迦牟尼佛像，觀音殿因典藏一尊已有千年歷史的晚唐木雕觀音、及一尊明朝彩瓷觀音而吸引了世界各地的遊客慕名參觀。

莊嚴寺宏紾法師表示，考慮到變種病毒依舊肆虐，為了保護僧眾健康安全，齋堂素食餐飲仍尚未恢復供應；同時也所以希望來訪的民眾在室內繼續配戴口罩。

根據莊嚴寺官網，目前大佛殿、菩提大道、戶外廣場、七寶湖畔觀音聖像、千蓮台、功德堂及辦公室均將對外開放；但觀音殿、齋堂、和如圖書館處於關閉狀態，具體開放時間將另行通知。

同時為避免大規模集會，4月3日的清明法會，將於當日上午10時至4時30分，採用網路直播的形式進行；5月15日的浴佛法會，也將於上午10時至下午12時，以網路直播形式邀請全球受眾參與，共同為全球疫情早日平息祈福。

具體信息可查詢莊嚴寺官網：https://www.baus.org/tc/；或撥打電話(845)225-1819。

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