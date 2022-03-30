疫情停擺兩年 紐約僑社慶祝青年節

慶祝「中華民國青年節」，紀念黃花崗之役革命先烈活動在紐約舉辦。(主辦方提供)

為慶祝中華民國 青年節，紀念黃花崗之役犧牲的革命先烈，中國國民黨 駐紐約皇后分部、中華民國退伍軍人協會、中華民國團結協會、美東黃埔四海同心會等，29日在紐約舉辦相關慶祝紀念活動。

中華民國青年節是為紀念1911年，由孫中山領導、黃興等人率領，於廣州起義的第十次革命；戰役殉難的革命烈士中，有72人葬於中國廣州黃花崗，稱黃花岡72烈士，並自1943年起，訂每年3月29日為青年節。

美東黃埔四海同心會會長王寶銘表示，紀念活動以往每年都會舉辦，過去兩年受到疫情 影響，不得不暫停舉辦，「很高興在今年能夠恢復慶祝活動，哪怕只是小範圍的慶祝，我們大家參與的熱情還是一樣高漲。」

紐約華僑文教中心的主任陳永豐說：「感恩大家不忘記每個重要的節日，因為都是由於前輩的犧牲，才能換來今天的民主和自由，青年一代永遠是國家的未來和希望。」

剛卸任的紐約中華公所主席于金山則講述了黃花崗事件的歷史，並表示黃花崗戰役雖然失敗，但卻是成功的開始，所以之後才有了辛亥革命的成功，「我鼓勵每位在座的出席者參與社會公共事務，爭取民主自由權利。」

鑒於目前紐約普遍的仇亞犯罪現象，紀念活動主辦方也為每位出席的長者們發送了黃色哨子，讓他們在感到不安時大聲吹哨，希望可以藉此阻嚇施暴者，保護自己。

駐紐約台北經濟文化辦事處領務組組長游智雅、急難救助協會榮譽理事長王金智等也參與了紀念活動，並為出席的具70年、60年、50年、40年黨領的國民黨黨員，頒發了榮譽獎狀及奬章。