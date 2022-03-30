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兒童血鉛量高於3.5微克要查 採新標準超標者料將增50%

編譯周芳苑／綜合29日電
CDC將「血鉛量參考值」調降至3.5微克，紐約市府終於採行新規範。(市衛生局提供)
CDC將「血鉛量參考值」調降至3.5微克，紐約市府終於採行新規範。(市衛生局提供)

鉛是神經毐素，若干世紀來被廣泛應用，常導致學習障礙和行為問題；聯邦疾病控制預防中心(CDC)去年10月將兒童「血鉛量參考值」(blood lead reference value)調降至3.5微克，紐約市府拖延五個月後終不敵公眾壓力採行新規範，兒童經檢測等於或高於該數值，衛生部門將啟動調查、干預。

市議會2019年通過立法，要求衛生部門遵循CDC血鉛量參考值的任何變化，讓當地衛生部門據以決定何時出面干預、提供治療並阻斷接觸鉛源；CDC去年10月將參考值從每分升(deciliter)血液含鉛5微克降低到3.5微克，紐約市理應馬上跟進，卻一拖再拖。

如今紐約市終於採行新規範，自此，含鉛量等於或高於3.5微克將自動觸發調查，網路媒體Gothamist依信息自由法(Freedom Of Information Law)取得的數據顯示，紐約市每年兒童鉛含量過高案件將增50%。

就連CDC鉛諮詢委員會成員也對如何實施新措施、原已負擔過重的衛生部門該如何應付感到擔憂。

根據Gothamist數據，如果紐約市2021年10月馬上採行新參考值，紐約市2021年被認定血鉛過高的兒童約增加400人，若溯及去年一整年，數量更增1725人；新增人數排行榜依序是布碌崙、皇后區和布朗士區。

紐約市先前按季公布血鉛水平超過5微克的兒童人數。

衛生部門說，參考值下降將使含鉛量超標數量增加50%；2021年原超標人數約3400，新標準下新增1725名兒童，依此推算，去年將有5000 多名兒童有資格讓衛生部門出面干預、協助，創下2017年以來最高數量。

衛生部門未針對採取哪些干預措施作答，不願具名的衛生部門員工表示，新參考值導致案例增加已加重工作人員負荷。

紐約市 CDC 檢測

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