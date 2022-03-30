嬰兒車不需折疊能上公車 MTA承諾成立小組討論

MTA長久以來不允許嬰兒車不經折疊就帶上公車。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA )將設立由公車司機、殘障人維權組織和使用嬰兒車的家長組成的諮詢小組，以研究嬰兒車不需折疊就可帶上公車的問題。

在許多家長不斷呼籲MTA放寬對嬰兒車上公車的限制後，MTA終於鬆口，承諾將進行討論。紐約市捷運 局(NYCT)代主席西普里亞諾(Craig Cipriano)日前表示：「許多乘客表示應允許將嬰兒車帶上公車，但同時維權組織強調不能妨礙殘障人登車和落座，雙方都希望充分利用公車。我們要照顧到雙方的需要，為了解決這一矛盾，我們將設立專門小組」。

MTA系統的公車目前以影響安全和妨礙其他乘客的通行為由，禁止將沒有折疊的嬰兒車帶上公車。新成立的小組將對這一問題進行全面評估，最終提出報告。

在MTA理事會的上月會議上，一些家長講述將嬰兒車折疊起來搬上車後很不方便，要抱著嬰兒還要提著購物袋，在車上晃來晃去，簡直是惡夢。布碌崙 一名男子2017年發起網路請願，呼籲MTA放寬對嬰兒車的限制，得到近6萬2000人簽名。

芝加哥、華盛頓和達拉斯等城市規定，只要給其他乘客留下足夠的空間，允許打開的嬰兒車上公車，但也要看嬰兒車的大小，車上能否容納。

5月2日將接替西普里亞諾出任NYCT主席的前麻州捷運系統負責人達維(Rich Davey)表示，他對波士頓捷運系統在他的任期內，頒布了將打開的嬰兒車帶上公車的禁令感到遺憾；他在2014年曾說：「我希望禁令不是我提的，這是最愚蠢的主意，但的確是我的提議。」

嬰兒的家長和殘障人維權組織都認為，MTA應找到使每個人都能舒適乘車的途徑，曼哈頓上東城一個母親說：「我們的要求合理，但我們不是與殘障人和老年人競爭，而是排在他們的後面，希望也受到照顧。」

布碌崙殘障人維權組織的代表說，公車司機、嬰兒家長和輪椅乘客之間會發生衝突，希望諮詢小組能夠找到解決辦法，「沒人反對家長帶嬰兒車上公車和地鐵，我們期待與家長、司機、工會和殘障人維權組織坐下來討論，以達成有效和不違反輪椅乘客合法權利的計畫。」