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聯邦午餐計畫6月底到期 秋季起公校學生恐無免費早午餐

編譯孫梁／綜合29日電
由於聯邦午餐計畫將於6月底到期，紐約州公校學生恐從秋季開始失去免費早餐和午餐。(美聯社)
由於聯邦午餐計畫將於6月底到期，紐約州公校學生恐從秋季開始失去免費早餐和午餐。(美聯社)

聯邦午餐計畫將於6月30日到期，如果紐約州政府不接續提供資助，州內公校的學生從今年秋天開始，就將失去免費的早餐和午餐。

全州約80萬公校學生在學校吃早午餐，紐約學校營養協會執行主任珍妮佛·馬丁(Jennifer Martin)表示，州府的2023年預算計畫如果沒有給「全體學生健康膳食計畫」(Healthy School Meals for All)的資助，學校的免費早午餐將不復存在。

協會在盡全力避免學校不再提供免費餐食，但眼見聯邦資助的豁免即將失效，挽救學校的免費餐食計畫已不剩多少時間了；馬丁說：「失去資助後，紐約州的學校餐食又將重新回到免費、半價和全費的等級制，這是讓學生感到羞辱的制度，是真正的倒退。」

紐約州五分之一的學生面臨吃不飽的問題，如今300多家單位表示，要為所有學生繼續享有免費的早午餐而提供支援；州議會也呼籲霍楚州長在州府預算中，列入為幼稚園到12年級的學生提供免費早午餐的計畫。

紐約州營養與餐飲學院的茱莉·拉維(Julie Raway)說：「紐約州和全國都有許多學生吃不飽飯，紐約州是兩成學生吃不飽，因此保證他們在學校吃得上飯很重要，學校每天都應為學生提供健康和營養豐富的餐食。」

為保證幼稚園到12年級的學生在校表現更好，部分州議員要求霍楚州長將紐約兒童健康餐食計畫列入州府的預算。州眾議員潔西卡·龔薩雷茲-羅加斯(Jessica González-Rojas)說，紐約兒童健康餐食計畫只需2億元，在州府龐大的2160億元預算中微不足道，卻可為全州學生提供餐食保證。

拉維表示，學校應為學生提供免費和健康的早午餐，無論他們住在什麼地方，也不論家庭收入是多少；學生在學校攝取的營養占到50%，而學校膳食是提供更多水果蔬菜、全穀食物和牛奶蛋白質的均衡飲食，有利於保證學生的全天學習。

維權組織在推動紐約州的公校普遍實行免費早午餐，尤其是在聯邦資助即將到期之際，龔薩雷茲-羅加斯說：「如果聯邦的計畫到期而我們又沒有採取行動，全州2000多所學校和80萬學生將受到影響。」

由於聯邦午餐計畫將於6月底到期，紐約州公校學生恐從秋季開始失去免費早、午餐；圖為...
由於聯邦午餐計畫將於6月底到期，紐約州公校學生恐從秋季開始失去免費早、午餐；圖為曼哈頓華埠公立130小學的學生在吃午餐。(紐約市長辦公室提供)

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