紐約客談／遊民收容所 要能留住遊民

紐約市 從本周開始展開一場清理遊民 營地的運動，根據計畫，市警和清潔局將在半個月內，拆除全市各處大約180個遊民營地；按照亞當斯市長的說法，是讓遊民離開不人道和危險的高架橋、地鐵 和街道角落；但隨之而來的問題是，這些遊民該去哪裡？

遊民收容所是顯而易見的答案；紐約市為此在布朗士區開放了安全港，不僅能收納遊民，還能為他們提供治療，包括處理精神健康問題和藥物濫用問題；可以說，這是一個非常好的嘗試。

但問題是，這樣的安全港是不是太少了？要做出一個樣板遊民所容易，但要讓大多數遊民，更不要說全部遊民都能住進這樣的安全港，卻絕非易事，也不是短期內辦得到的；難怪有人會把這次清理行動視為公關行為，解決不了根本問題。

另一方面，有許多在公共場所遊民營地生活的人，他們以前都在遊民所住過，但正是因為遊民所條件不好，人多吵鬧，有各種糾紛甚至犯罪，他們才寧可選擇在危險和不人道的公共場所安營扎寨，過「自由自在」的生活，成為都市裡的遊牧民族。

對許多露宿街頭的遊民來說，棲身遊民營地不僅是一種被迫行為，或許已成為他們生活方式的一部分，很難放棄。對他們來說，幫助他們最好的辦法就是讓他們住進永久住房，市府管理的可負擔住房，日前就被揭出有2000多個單位空置著。

或許，更為現實的做法是，一方面擴大遊民所的容量，能接納即將湧入的大量遊民；另一方面努力改造現有的遊民所，軟硬件都要改造，讓遊民能住得更舒心一些，更長久一些。

紐約客談，每周二至周六見報。