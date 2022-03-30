我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

紐約客談／遊民收容所 要能留住遊民

紐約客談

紐約市從本周開始展開一場清理遊民營地的運動，根據計畫，市警和清潔局將在半個月內，拆除全市各處大約180個遊民營地；按照亞當斯市長的說法，是讓遊民離開不人道和危險的高架橋、地鐵和街道角落；但隨之而來的問題是，這些遊民該去哪裡？

遊民收容所是顯而易見的答案；紐約市為此在布朗士區開放了安全港，不僅能收納遊民，還能為他們提供治療，包括處理精神健康問題和藥物濫用問題；可以說，這是一個非常好的嘗試。

但問題是，這樣的安全港是不是太少了？要做出一個樣板遊民所容易，但要讓大多數遊民，更不要說全部遊民都能住進這樣的安全港，卻絕非易事，也不是短期內辦得到的；難怪有人會把這次清理行動視為公關行為，解決不了根本問題。

另一方面，有許多在公共場所遊民營地生活的人，他們以前都在遊民所住過，但正是因為遊民所條件不好，人多吵鬧，有各種糾紛甚至犯罪，他們才寧可選擇在危險和不人道的公共場所安營扎寨，過「自由自在」的生活，成為都市裡的遊牧民族。

對許多露宿街頭的遊民來說，棲身遊民營地不僅是一種被迫行為，或許已成為他們生活方式的一部分，很難放棄。對他們來說，幫助他們最好的辦法就是讓他們住進永久住房，市府管理的可負擔住房，日前就被揭出有2000多個單位空置著。

或許，更為現實的做法是，一方面擴大遊民所的容量，能接納即將湧入的大量遊民；另一方面努力改造現有的遊民所，軟硬件都要改造，讓遊民能住得更舒心一些，更長久一些。

紐約客談，每周二至周六見報。

遊民 紐約市 地鐵

上一則

兒童血鉛量高於3.5微克要查 採新標準超標者料將增50%

下一則

華埠槍響 非裔青年子彈穿頸

延伸閱讀

酒後駕跑車撞進俄勒岡遊民帳篷 4死2重傷

酒後駕跑車撞進俄勒岡遊民帳篷 4死2重傷
不滿服務上演全武行 女顧客揮拳毆打中餐館員工

不滿服務上演全武行 女顧客揮拳毆打中餐館員工
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚

紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚
因惡意騷擾又被捕 地鐵人糞攻擊犯被要求繳納保釋金

因惡意騷擾又被捕 地鐵人糞攻擊犯被要求繳納保釋金

熱門新聞

初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
黃哈莉。(取自GoFundMe網站)

紐約長島7歲華裔女童摔倒 窒息缺氧死亡 眾籌喪葬費

2022-03-24 15:54
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
一名來自中國北京的神秘買家日前花費4200萬元買下前道林學院。(取自道林學院臉書)

中國神秘買家4200萬 買紐約長島25英畝地產

2022-03-24 09:11
紐約市人口在疫情期間嚴重流失，長島蘇福克郡的人口反增。(記者曹健╱攝影)

疫情期間36萬人逃離紐約州 僅長島人口不減反增

2022-03-25 07:55

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返