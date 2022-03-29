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華埠尼克村漲租公聽會 居民抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州住房和社區重建廳(NYS Division of Housing and Community Renewal，簡稱DHCR)28日在曼哈頓華埠舉辦公聽會，討論公寓樓群尼克村(Knickerbocker Village)租金上漲事宜；不過公聽會不僅推遲開始，由於會場限制無法容納所有到場居民，引發不滿。

當天的公聽會原定在晚6時30分開始，參加公聽的居民在6時就已經到史密斯政府樓(Alfred E.Smith Houses)會場就座，但會議直到晚7時才正式開始；當晚到場與會的民眾估計有近百名，但整個會場不僅沒有線上直播，場地也只能容納一部分的民眾，其餘居民只能在門外聽翻譯機，或是不得不離開。

市議員馬泰(Christopher Marte)上台作證，表示尼克村擁有1590套公寓單位，州府舉辦公聽卻選擇在只能容納不到百人的場地，尼克村有高達八成居民為華裔，在無法獲得足夠資訊加上語言障礙的情況下，將嚴重影響居民權益，要求州府再舉辦第二場公聽會，讓居民能夠充分參與。

馬泰表示，尼克村是可負擔住房，居民擔心州府轉讓房產後將造成租金上漲，讓可負擔性結束，租戶收到租金壓力，無法繼續在華埠、下東城扶養家庭；他要求州府聽取社區意見，維持尼克村的可負擔性，讓租戶能夠繼續在社區安居。

事實上，近日租戶表示收到來自DHCR的施壓，要求他們接受L&M的出售協定；並告訴租戶，如果他們不接受交易，租金將「面臨大幅上漲」，讓租戶憂心豪華建商若接手房產後，現有的租戶就會遭到逼遷。

居住在尼克村已30年的華人宋美榕表示，在今年1月時曾經收到來自DHCR的通知，當時一不留心就沒有細看，直到後來懂英文的鄰居告知，才發現州府打算轉賣房產，「他們要我們接受交易，如果肯賣五年後就不漲租；不賣五年之後就要漲10%。」

宋美榕說，她的房租從過去300元漲到如今的900元，「住在尼克村的很多都是年長者、小孩和低收入戶，這樣根本是官商勾結、欺負弱勢居民。」

當天與會的L&M建商代表則表示，目前有許多錯誤訊息引發建商與居民間的摩擦；他表示，即便尼克村轉讓給L&M，將仍在州府第四條(Article IV)規定保護下，持續提供可負擔住房，將不會改建大樓成為豪華公寓或帶進高端住戶，而未來三年租金將凍漲，此後每年最高調漲2.5%租金。

數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
因容納限制無法入場參加聽證會的居民，只能在門外聽著翻譯機。(記者顏嘉瑩/攝影)
因容納限制無法入場參加聽證會的居民，只能在門外聽著翻譯機。(記者顏嘉瑩/攝影)
住在尼克村30多年的宋美榕，認為州府和建商官商勾結、欺負弱勢居民。(記者顏嘉瑩/...
住在尼克村30多年的宋美榕，認為州府和建商官商勾結、欺負弱勢居民。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
數十名尼克村居民，拿著抗議牌出席聽證會。(記者顏嘉瑩/攝影)
市議員馬泰質疑州府選擇在該處舉辦公聽會，將嚴重影響居民權益。(記者顏嘉瑩/攝影)
市議員馬泰質疑州府選擇在該處舉辦公聽會，將嚴重影響居民權益。(記者顏嘉瑩/攝影)

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