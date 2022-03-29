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眾議員寇頓頒發「卓越婦女獎」 近半數華裔

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓在婦女歷史月為女性頒獎，共有19名華裔女性獲獎。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議員寇頓在婦女歷史月為女性頒獎，共有19名華裔女性獲獎。(記者胡聲橋/攝影)

為紀念3月婦女歷史月，州眾議員寇頓(William Colton)在布碌崙向社區各族裔優秀女性頒發「卓越婦女獎」，共有19名華裔女性獲獎，幾乎占了一半。這個頒獎活動以前每年都舉行，這是疫情以來的首次。

頒獎活動27日在位於班森賀的聯合進步民主黨俱樂部內舉行，寇頓共為39名女性頒獎，她們分別來自法律、會計、商業、教育、社區、健康照顧等行業；19名華裔獲獎者包括法律界的李昌永、萬泰妮，社區人士陳偉儀、阮志萍、王一冰，以及正競選第27選區州參議員的曲怡文等人。

寇頓說，他的辦公室一直在表彰社區優秀女性，這已成為一種傳統，他為此感到自豪。寇頓感謝各位獲獎者在各行各業做出的貢獻，他說女性在社會上的作用，正越來越明顯地表現出來；優秀的女性往往不僅要發展自己的事業，還要兼顧家庭，她們肩負著雙重的責任和壓力；女性往往能成為社區團結的紐帶，能發揮女性特有的作用，把大家團結到一起。

皇后區民事法庭法官李昌永說，獲獎是對自己的鼓勵，希望能在事業上更上一層樓，今後能進入州高等法院工作。目前皇后區的州高等法院裡已沒有亞裔女法官，她希望自己能成為下一個。

萬泰妮是布碌崙的州高等法院首位亞裔女法官，她說自己來自華裔移民家庭，她的根在華人社區，今後將繼續服務好華社。

紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰說，她和姐妹們一直默默在社區做義工，疫情期間的各種派送活動讓她們既覺得興奮，也感到是一種挑戰；她說當義工很開心，會繼續動員更多下一代出來做義工，服務社區。

華裔 亞裔 布碌崙

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